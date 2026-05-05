Los contratos de alquiler formalizados en España desde 1985 mantienen su validez de acuerdo a la normativa vigente. En la práctica, esto significa que, una vez que ha concluido el plazo acordado, si el inquilino permanece en la vivienda y el propietario no manifiesta oposición, el contrato se prorroga automáticamente, sin la necesidad de firmar uno nuevo. Este mecanismo, conocido como tácita reconducción, puede extenderse por un período máximo de tres años. Así lo establece la Disposición Transitoria Primera (DT 1.ª) de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), que indica que dichos contratos se rigen por la duración originalmente acordada, añadiendo una posibilidad clave: la prórroga tácita por un máximo de tres años, siempre que ninguna de las partes haya renunciado de forma expresa. La LAU de 1994 no regula expresamente la tácita reconducción. Por ello, esta figura se activa de manera supletoria. Es decir, cuando la ley especial no contempla un supuesto concreto, se recurre al Código Civil. Así, cuando un contrato de vivienda firmado desde el 9 de mayo de 1985 concluye, se genera un nuevo vínculo contractual sin necesidad de firmar nada. La tácita reconducción está contemplada en el Código Civil (artículo 1566) y opera de forma automática, por lo que si al terminar el contrato, el inquilino permanece en la vivienda durante 15 días más y el arrendador no se opone, nace un nuevo contrato idéntico al anterior, salvo en la duración. A pesar de este beneficio, la Disposición Transitoria Primera introduce una limitación importante: aunque la tácita reconducción surja de forma automática, tiene una duración máxima de tres años, y no es prorrogable más allá de ese plazo, lo que significa que el inquilino disfruta de una extensión legal, pero con un fin cierto. El contrato que se origina por tácita reconducción preserva todas las condiciones esenciales del acuerdo original, tales como: renta, cláusulas y servicios. Aunque da lugar a un nuevo contrato, este queda sujeto a las normativas vigentes de la LAU en relación al arrendamiento, lo que lo atañe al marco jurídico actual y no al régimen anteriormente derogado. La referida normativa garantiza que el nuevo contrato mantiene sus características fundamentales, asegurando así la continuidad de los acuerdos iniciales entre las partes involucradas.