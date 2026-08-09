Los precios de la gasolina y el gasóleo no son los mismos en todas partes: varían según la ciudad y la estación de servicio. Por eso, saber cuánto cuesta realmente repostar puede ayudar a los conductores a reducir sobrecostes.

Este domingo, 9 de agosto de 2026, abastecer el depósito de combustible en España cuesta, de media 1,69 euros por litro si se trata de gasolina 95. La gasolina 98, habitualmente es un poco más cara, con un precio promedio de 1,69 euros y el diésel ronda los 1,8 euros por litro. Esta diferencia del 0.73% en la gasolina y del 0.48% en el diésel refleja el impacto de la reciente fluctuación en el mercado del combustible.

El precio del litro de combustible en España.

El precio del diésel hoy en España

Para los conductores que utilicen este tipo de combustible en el motor de su coche, este es el precio del diésel el domingo, 9 de agosto de 2026:

Madrid: 1.649 euros hasta los 1.969 euros

Barcelona: 1.699 euros hasta los 1.949 euros

Valencia: 1.599 euros hasta los 1.899 euros

Granada: 1.659 euros hasta los 1.879 euros

Ceuta: 1.644 euros hasta los 1.644 euros.

El precio de la gasolina 95 hoy domingo 9 de agosto en España

Este es el precio máximo y mínimo de la gasolina en las estaciones de gasolina de las principales ciudades de España durante este domingo:

Madrid: desde los 1.549 euros hasta los 1.899 euros

Barcelona: desde los 1.499 euros hasta los 1.799 euros

Valencia: desde los 1.489 euros hasta los 1.825 euros

Granada: desde los 1.569 euros hasta los 1.739 euros

Ceuta: desde los 1.564 euros hasta los 1.564 euros

Zaragoza: desde los 1.735 euros hasta los 1.795 euros.

Málaga: desde los 1.574 euros hasta los 1.809 euros.

¿Qué es la gasolina 95?

Este tipo de gasolina se destaca por ser de menor densidad y ser más limpia en comparación al diésel y a la gasolina 98. Es el combustible ideal para los vehículos con motores de menor cilindrada por su octanaje (el mínimo permitido en Europa).

¿Qué es la gasolina 98 en España?

La gasolina de 98 octanos es una variedad de carburante con un nivel de octanaje superior al de la gasolina de 95, perfecta para automóviles con más potencia. Además, ofrece una mayor eficiencia, contribuye a la limpieza del motor, del sistema de escape y de los sistemas de inyección .

¿Cuánto cuesta el litro de gasolina 98?

Madrid: el precio mínimo en que se vende la gasolina es de 1.749 euros y el máximo es de 1.969 euros

Barcelona: desde 1.815 euros hasta los 1.969 euros

Valencia: desde 1.869 euros hasta los 1.989 euros

Granada: desde 1.835 euros hasta los 1.909 euros

¿Cómo ahorrar combustible en el coche?

La Dirección General de Tránsito (DGT) realizó cinco recomendaciones a los usuarios para ahorrar combustible en el coche: