Integrarse al mundo es una aspiración legítima y necesaria para cualquier país que quiera crecer, generar empleo y sostener su desarrollo en el tiempo. Pero integrarse no es sinónimo de abrirse sin condiciones, ni de resignarse a que la producción local desaparezca en nombre de precios más bajos. Integrarse bien empieza por conocer cómo funciona hoy el mundo y definir, con realismo, cuál puede ser el rol de la Argentina en este nuevo escenario global. Durante mucho tiempo, en la Argentina, el debate sobre la integración estuvo planteado de manera binaria: apertura total o cierre defensivo. Pero el mundo real no funciona así. Hoy el comercio es competencia y geopolítica. Y cada país se integra con objetivos claros: potenciar su capacidad de producir, innovar y sostener empleo. En ese marco, el pensador geopolítico Edward Luttwak plantea una idea clave: en el mundo real no compiten solo las empresas, compiten sistemas completos. Importan los impuestos, la infraestructura, las reglas, el financiamiento y la capacidad del Estado de no transformarse en un obstáculo para producir. Por eso, en una economía sana, los precios relativos reflejan productividad, innovación y eficiencia real, y funcionan como una brújula confiable para asignar recursos. El problema aparece cuando los precios dejan de reflejar eficiencia y empiezan a expresar distorsiones estructurales. En la Argentina, muchas veces el precio del producto local no es más alto porque la empresa sea ineficiente, sino porque carga con un peso que no depende de ella: impuestos en cascada, logística cara, infraestructura deficiente, alto costo de financiamiento y regulaciones obsoletas. En ese contexto, el precio relativo termina revelando todas las ineficiencias del sistema, y no la verdadera capacidad productiva de las empresas. Usar esos precios para justificar la sustitución de producción nacional por importaciones puede bajar costos en el corto plazo, pero es una trampa engañosa. Es como romper el termómetro para bajar la fiebre. Cuando un país confunde este tipo de “eficiencia” con competitividad, no se vuelve más moderno: se vuelve más dependiente. Uno de los errores más frecuentes en los procesos de apertura es cuando el Estado no se corrige a sí mismo. No bajar impuestos distorsivos, no mejorar infraestructura, no ordenar regulaciones. Frente a eso, se opta por abrir importaciones y dejar que los precios internacionales “disciplinen” al sistema. Pero lo que disciplinan no es al Estado: lo que terminan disciplinando es a todos los sectores transables, los que compiten con el mundo. Cuando la falta de competitividad es causada por el propio Estado, y la respuesta es exponer a la industria a una competencia desigual, el resultado es el debilitamiento productivo. La apertura se convierte en un atajo para bajar los precios, pero el Estado sigue siendo caro, la industria queda en imposibilidad de competir y el país pierde capacidades productivas que luego son muy difíciles de reconstruir. La integración inteligente empieza por casa: corregir los costos internos que hacen inviable producir. Producir mejor, a precios internacionales, con calidad global y costos competitivos. No se trata de achicar la producción ni desarmar el entramado industrial, sino de hacerlo más eficiente y sostenible. Se trata de corregir las distorsiones para bajar los costos estructurales que impiden competir. Hay una diferencia fundamental entre adaptación y sustitución. Adaptarse es mejorar productividad, invertir, innovar, reconvertirse. Sustituir es abandonar capacidades propias y comprarlas afuera. La primera fortalece al país; la segunda lo debilita. Los países que prosperan no son los que producen todo ni los que importan todo, sino los que defienden sus capacidades estratégicas mientras se integran al mundo. La industria es una fuente de empleo calificado, aprendizaje tecnológico y cohesión social. Un país que pierde industria, además de perder empresas, pierde capital social, pierde conocimiento y pierde capacidad de reacción frente a crisis externas. En la última semana Marco Rubio, secretario de Estado de los Estados Unidos, en Múnich dijo: “La pérdida de nuestra soberanía sobre las cadenas de suministro no fue el resultado de un sistema comercial sano y próspero: fue una transformación deliberada y sin sentido de nuestras economías, que nos hizo dependientes de otros y peligrosamente vulnerables a las crisis.” Hay que comprender un hecho decisivo: la industria compite con el mundo todos los días. Y en el comercio global actual nada es neutral: los países juegan con subsidios, financiamiento dirigido y reglas que protegen capacidades estratégicas. La tensión central para la industria es que debe producir y vender a estándares y precios internacionales, pero cargando un entramado local de costos, regulaciones e impuestos que no comparten sus competidores. Esa es la dificultad real de integrarse: competir globalmente con la carga doméstica. Integrarse al mundo es elegir un camino exigente, que obliga a hacer las reformas difíciles puertas adentro: diseñar un sistema impositivo pro-transable, invertir en infraestructura, modernizar la legislación laboral, generar crédito productivo y formar capital humano. La verdadera integración es la que permite que las empresas compitan en igualdad de condiciones. La que transforma precios internacionales en un estímulo para mejorar. La que entiende que la eficiencia genuina radica en la viabilidad del sistema productivo.