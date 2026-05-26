La muerte de Yulixa Toloza, una mujer de 52 años, continúa generando conmoción en Bogotá mientras avanzan las investigaciones sobre el procedimiento estético al que se sometió en un establecimiento que operaba de manera irregular en la localidad de Tunjuelito. Con el paso de los días, las autoridades han dado a conocer nuevos detalles sobre las condiciones en las que funcionaba el lugar y las presuntas fallas que habrían rodeado la intervención.

De acuerdo con la información entregada por la Policía y la Sijín de Bogotá, el inmueble donde operaba el centro estético Beauty Láser M. D. no contaba con los requisitos sanitarios ni médicos necesarios para realizar procedimientos invasivos con sedación. Las inspecciones revelaron espacios improvisados y habitaciones adaptadas que eran utilizadas para atender y recuperar pacientes.

El caso tomó aún más relevancia después de que se conocieran videos posteriores a la cirugía y tras la confirmación del hallazgo del cuerpo de Yulixa Toloza. Mientras avanzan las audiencias judiciales contra los capturados, las autoridades buscan establecer cómo ocurrieron los hechos y cuál habría sido la responsabilidad de cada uno de los implicados.

Cómo era el centro estético donde habría sido intervenida Yulixa Toloza

Según las autoridades, el establecimiento funcionaba dentro de una vivienda de tres pisos adaptada para actividades relacionadas con tratamientos estéticos. Durante la inspección, los investigadores encontraron varias habitaciones acondicionadas con camas y mesas de noche que, presuntamente, eran utilizadas para la recuperación de pacientes tras someterse a procedimientos médicos.

La Policía también identificó espacios con camillas y equipos básicos que habrían sido usados para intervenciones invasivas como lipólisis láser. De acuerdo con el reporte oficial, uno de los cuartos llamó especialmente la atención porque carecía de las condiciones mínimas exigidas para un quirófano o una sala médica especializada.

Autoridades alertan por falta de condiciones médicas en el establecimiento

El teniente coronel Fabio Gallego, jefe de la Sijín de Bogotá, explicó que el lugar no contaba con iluminación especializada, protocolos adecuados de esterilización ni equipos médicos avanzados. Según detalló, el sitio era un cuarto común con una camilla similar a las utilizadas en spas y un monitor básico para signos vitales.

La Secretaría de Salud también confirmó que el establecimiento no tenía autorización para practicar procedimientos que implicaran sedación. Este tipo de intervenciones requieren controles estrictos, valoraciones médicas y condiciones hospitalarias específicas para proteger la vida y la salud de los pacientes.

Según la Policía, varias habitaciones de la vivienda eran utilizadas para la recuperación de pacientes tras procedimientos estéticos. Shutterstock

Qué pasó con Yulixa Toloza tras la cirugía estética en Bogotá

El caso comenzó el pasado 13 de mayo, cuando Yulixa Toloza salió de su vivienda en el sector de Bosa Islandia para practicarse una lipólisis láser con sedación. Después del procedimiento, sus familiares perdieron contacto con ella y denunciaron su desaparición ante las autoridades.

Las investigaciones avanzaron luego de que se difundieran videos grabados tras la intervención, en los que se veía a la mujer en delicado estado de salud y con signos de desorientación. Además, familiares aseguraron que una amiga que la acompañaba recibió instrucciones de salir a buscar ropa adicional y, al regresar, encontró el establecimiento cerrado.

Capturan a tres personas por el caso de Yulixa Toloza

Con el avance de las diligencias judiciales, las autoridades realizaron un operativo en el centro estético y encontraron a otra paciente recuperándose de un procedimiento médico. Además, durante el allanamiento se identificó que en el tercer piso residían algunas de las personas posteriormente capturadas por este caso.

Hasta el momento han sido detenidas tres personas: la propietaria del establecimiento, su pareja y quien presuntamente practicó el procedimiento estético. Los investigadores también analizan documentos hallados dentro de una oficina improvisada y revisan la posible participación de otras personas en el traslado de Yulixa Toloza después de la cirugía.