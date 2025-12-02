La pelicúla “ El año que vivimos en peligro ” versa sobre un joven periodista australiano, Guy Hamilton (Mel Gibson), que llega a Yakarta en 1965 para su primera misión y se ve envuelto en un turbulento escenario político de insurrección comunista contra el presidente Sukarno. Allí conoce al fotógrafo Billy Kwan y a Jill Bryant (Sigourney Weaver) y a lo largo del filme se exploran temas como el periodismo, la política, el choque cultural, las relaciones personales y la moralidad en situaciones de crisis.

Podría decirse que la Argentina vive transitando años, lustros, décadas, en las que vive en peligro. El 2025 no fue la excepción, con la posibilidad de un triunfo del populismo en las elecciones de medio término. La performance de los mercados no fue apta para cardíacos. Tras un comienzo a todo vapor, las acciones llegaron a máximos y se derrumbaron tras la derrota oficial el 7 de septiembre en PBA. La llegada del “Tío Bessent” brindó oxígeno y el amplio triunfo de LLA el 26 de octubre desató una fiesta en todos los activos argentinos.

¿Y ahora? El 2026 asoma con cielos despejados. Sobran hoy cisnes blancos, y los negros nunca se sabe cuando aparecen (si es que lo hacen). Estados Unidos está en ciclo de descenso de tasas. Los commodities como la soja, en alza. Un informe del JP Morgan elaborado por Diego Pereira y Lucila Barbeito y difundido ayer fue titulado “Consolidando la estabilización, construyendo antifragilidad”.

Destaca que las perspectivas de crecimiento y desinflación son más alentadoras que en cualquier otro momento desde que el presidente Milei asumió el cargo. “Contrariamente a la mitología que rodea la estabilización exitosa en las economías bimonetarias, ni Uruguay ni Perú lograron superávits en cuenta corriente durante sus respectivos períodos de expansión económica. En ambos casos, la acumulación de reservas fue impulsada por las entradas netas de capital. Se espera que el crecimiento se acelere, mientras que se proyecta que la desinflación persista” consigna.

En materia de financiamiento, se espera que en el corto plazo se anuncien operaciones de administración de pasivos para que el 2027, clave por las elecciones presidenciales, no tenga una carga de vencimientos significativa. Pero la fiesta financiera por ahora no llegó a la economía. Empresas líderes de consumo destacan que noviembre no tuvo el rebote esperado. ¿Qué pasa? ¿Tasas en pesos aún altas? Los datos del INDEC son hasta septiembre, y la actividad hasta ese mes por lo menos, resistió dignamente la batalla de la previa electoral. Para el 2026 el JP Morgan estima crecimiento de 3,4% desde un 4,2% del 2025 con inflación para todo el año en torno a 17%. ¿Será el 2026 el año en el que vivimos en calma?