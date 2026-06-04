El 17 de mayo de 2023, España aprobó la nueva Ley por el Derecho a la Vivienda, una reforma que se enmarca dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Esta legislación tiene como objetivo principal facilitar el acceso a la vivienda asequible, especialmente para jóvenes y colectivos vulnerables.

Adiós ley de Alquileres | Los inquilinos podrán permanecer en la vivienda aunque no abonen la renta si cumplen este requisito.

Un cambio importante es la protección a inquilinos ante desahucios, incluso por impago del alquiler

Con esta nueva normativa, los procedimientos para llevar a cabo el desalojo de los inquilinos se extienden de manera considerable. En caso de que un inquilino incumpla con sus obligaciones de pago, la legislación contempla que los tribunales pueden suspender el desalojo por un plazo que oscila entre dos y cuatro meses, dependiendo de si el propietario es un individuo o una entidad jurídica.

Adiós ley de Alquileres | Los inquilinos podrán permanecer en la vivienda aunque no abonen la renta si cumplen este requisito.

Requisitos para que inquilinos mantengan su vivienda

La reciente Ley de Vivienda, que modifica la Ley 1/2000 del 7 de enero, establece nuevas directrices para los propietarios en caso de impago del alquiler. No obstante, también se consideran circunstancias en las que dicho desalojo se suspenderá debido a la vulnerabilidad del inquilino.

El concepto de vulnerabilidad relacionado con el arrendamiento de inmuebles, es mencionado en varios artículos de la ley, siendo el más significativo el 14, “Situaciones de especial vulnerabilidad”, en el que se definen algunos de los casos en que este concepto sería aplicable:

Las políticas en materia de vivienda deberán considerar de manera prioritaria a las personas, familias y unidades de convivencia que residen en asentamientos y barrios altamente vulnerables y segregados, tanto en entornos urbanos como en zonas rurales, así como a las personas sin hogar, a las personas con discapacidad, a los menores en riesgo de pobreza o exclusión social, a los menores tutelados que dejen de serlo y a cualquier otra persona vulnerable que se defina en el momento de la actuación.

Inquilino vulnerable: definición y criterios

Conforme a la información suministrada por el portal especializado, para que un inquilino sea considerado en una situación de vulnerabilidad, es fundamental que cumpla al menos uno de los siguientes criterios: