Una vez culminado el fin de semana largo del Día del Trabajador a inicios de mes, un grupo de argentinos disfrutará de un feriado adicional. Se trata de un asueto en dos localidades de la provincia de Buenos Aires que formará un descanso extendido de tres días. Será una ocasión ideal para realizar una escapada mientras se espera al Día de la Revolución. En este caso no se trata de un feriado a nivel nacional, sino de un asueto en donde algunos trabajadores gozarán de una jornada extraordinaria. El viernes 15 de mayo se será feriado patronal para la localidad de Bayauca (Lincoln). En caso de Casey (Guaminí), se conmemorará el aniversario fundacional. Habrá un cese de tareas para el sector público, mientras que será una jornada no laborable opcional para los privados que reciban permiso de sus empleadores. El próximo feriado a nivel nacional en Argentina será el lunes 25 de mayo por el Día de la Revolución. La fecha conmemora a los acontecimientos ocurridos en 1810 en Buenos Aires, cuando se destituyó al virrey español Baltasar Hidalgo de Cisneros y se formó la Primera Junta, el primer gobierno patrio. De cara al resto del año, el calendario oficial de feriados y días no laborables de 2026 ya cuenta con varias fechas confirmadas: