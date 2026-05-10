Esta localidad medieval llamada Santo Stefano di Sessanio, situado en el Parque Nacional Gran Sasso e Monti della Laga busca habitantes jóvenes dispuestos a instalarse de forma permanente y promete ayuda económica, alquileres accesibles y trabajo asegurado. Se encuentra ubicada en la región de Abruzzo. El pueblo se encuentra a 1300 metros de altura y apenas tiene 115 habitantes. La iniciativa nació como una forma de combatir la despoblación que afecta a muchas zonas rurales europeas. En este caso, el problema es todavía más evidente: gran parte de los vecinos son adultos mayores y cada vez hay menos jóvenes viviendo allí, algo que pone en riesgo la continuidad de comercios, servicios y actividades cotidianas. Con calles empedradas, construcciones medievales y paisajes montañosos, Santo Stefano di Sessanio busca mucho más que turistas. El objetivo del programa es atraer personas que quieran integrarse a la vida local y permanecer durante varios años. El plan incluye distintos beneficios económicos para facilitar la mudanza y el inicio de una nueva vida en el pueblo: Según el esquema difundido por las autoridades locales, quienes sean seleccionados podrían recibir hasta 8000 euros anuales durante tres años. Además, existe la posibilidad de acceder a un aporte extra de hasta 20.000 euros para desarrollar una actividad económica. En total, la ayuda puede alcanzar los 44.000 euros, aunque el monto final depende del proyecto presentado y del cumplimiento de las condiciones de residencia. La convocatoria está orientada principalmente a personas de entre 18 y 40 años que estén dispuestas a vivir en el pueblo durante al menos cinco años. Entre los perfiles que pueden participar aparecen: La intención es incorporar vecinos que ayuden a reactivar la economía local y sostener la vida social de la comunidad. La economía del pueblo gira principalmente alrededor del turismo, la gastronomía y las actividades culturales relacionadas con su identidad medieval. Por eso, algunos de los proyectos que más interés generan son: También se valoran pequeños oficios y propuestas que permitan mantener activos los servicios básicos del pueblo.