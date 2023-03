"Cristina, Cristina, Cristina confusión. Acá tenés los pibes para una explicación". Que nadie se sorprenda si en alguna de las próximas apariciones de la vicepresidenta Cristina Kirchner en público la militancia actualiza de esa forma el clásico cantito de "los pibes para la liberación" con el que la han acompañado en tantas oportunidades.

"Ustedes son los que confunden cuando dicen al mismo tiempo que Cristina está proscrita y que tiene que ser candidata, no nos digan a nosotros". Así explotó esta semana el periodista Roberto Navarro , en la radio El Destape, afín al kirchnerismo, en medio de la nueva fase de las internas del Frente de Todos, la del desconcierto.

Su voz resonó luego de que el dirigente de La Cámpora y flamante fundador de La Patria es el Otro, Andrés Larroque, denunciara que en esa emisora estaban enredando a la gente al tratar de indagar sobre las dudas que cruzan hasta a los propios y que se podrían resumir en diálogos como éstos:

Entonces salimos a denunciar que Cristina está proscrita, porque el poder económico, mediático y judicial la quiere fuera de juego y como no pueden por los votos, decimos que estamos ante la consumación del lawfare, ¿no?

- Sí, digamos que está proscrita. Como Perón en el 55.

¿Y entonces para qué pintamos las paredes con Cristina 2023?

- Para que sea candidata.

Pero estamos diciendo que no la dejan. ¿O la dejan y hay que convencerla porque no quiere?

- Hay que generar las condiciones para que se presente.

Pero hoy si quiere se presenta.

- Está "proscrita" o -si querés- "proscrita de hecho". Si fuera candidata la justicia macrista la borraría de un plumazo.

¿Entonces?

- Vamos a salir a romper la proscripción.

¿Cómo?

- Con acumulación política, movilización popular, con el peronismo unido.

OK, gente en la calle. El plenario del sábado.

- Sí. Luche y vuelve.

Pero ella está acá...

- Que vuelva al gobierno.

Pero es su gobierno.

El kirchnerismo originario está así de complicado. Sueña con un posible nuevo giro de Cristina Kirchner de cara a las elecciones luego de que dijera que no sería candidata a nada para no ser "mascota de Magnetto" y de que más tarde corrigiera esa expresión que sonaba a renunciamiento con un mayor énfasis en que estaba prohibida.

La difusión este jueves de los fundamentos de la condena por administración fraudulenta con inhabilitación para ser funcionaria de por vida, más su exposición prevista en la Universidad de Río Negro el viernes y más el acto convocado por organizaciones afines para el sábado con aspecto de operativo clamor hacen de su situación electoral la discusión más atrapante para sus seguidores. Sin ese tema, deberían enfrentarse al otro gran universo de dudas mucho más problemáticas.

Porque si no fuera con ella y su épica la que hiciera olvidar estos cuatro años de idas y vueltas; si no fuera ella con sus promesas de volver a un recuerdo previo más venturoso, como si este período no hubiera gobernado ¿cómo se convence a la militancia de darle sentido a esta campaña, por fuera del rechazo a lo que está enfrente?

¿Cómo se vuelve a militar un candidato que sostenga la idea de la "inclusión social" y la "lucha contra los poderes fácticos" cuando la inflación no baja del 100% anual y la gestión económica que ahora se apoya sin matices se abraza al establishment para llegar al final del mandato sin un colapso?

Porque los aumentos de luz que se vienen autorizando finalmente en plena época de cortes de luz por hubieran sido denunciados en otro momento como una estafa o como tarifazos insensibles, por más que fueran justos y necesarios para hacer menos oneroso e inequitativo el reparto de subsidios. Encima se aplican para cumplir con el Fondo Monetario Internacional.

Hace nada, la foto de un ministro con los máximos capitostes de Clarín y La Nación en una feria del campo también habría sido apuntada como otra forma de "ponerse de rodillas" frente a la oligarquía agropecuaria destituyente, como en su momento se dijo del reconocimiento de un dólar especial para la producción de soja.

Canje de deuda en pesos

Y ni qué hablar lo que se hubiese dicho de un canje de deuda en pesos para despejar los vencimientos del resto del año que resulta en un jugoso negocio para el sistema financiero, ese mundo en el que no hay grieta entre la banca nacional, la internacional y la cooperativa.

El Estado se comprometerá a actualizar lo que debe según la inflación o la evolución del dólar, lo que fuera más conveniente (los llamados "bonos duales"), y ofrecerá la chance de recomprar los títulos de forma automática si todo volara por el aire (lo que se conoce como "el put").

En la operación que se espera que se concrete este jueves, sólo aparece un nubarrón conocido en otras políticas económicas de fin de mandato: la judicialización. "Le tengo miedo a una cautelar", apuntó a este diario un reconocido economista que apoya al Gobierno. "Tengo a mis equipos jurídicos estudiando el tema", dice Martín Lousteau, el menos crítico del manejo de los pasivos dentro de Juntos por el Cambio.

Luis "Toto" Caputo inventó los bonos duales cuando era funcionario de Macri. Hoy Massa los ofrece en el canje

Los tuits de los economistas del PRO en el fin de semana hablan de la violación de la Carta Orgánica y de los principios de la ley de Administración Financiera. En la consultora 1816 recordaron a sus clientes, sin embargo, que esta operación al igual que otras recientes, se enmarcan en el artículo 11 del decreto 331 que exime al Estado de cumplir con las condiciones de esa legislación.