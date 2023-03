Cristina cruzó a Alberto Fernández: "En un off se dicen barbaridades que después se niegan"

A días de disertar en Río Negro y de que horas después se produzca el "operativo clamor" de la militancia en Avellaneda, la vicepresidenta Cristina Kirchner encabezó este martes en el Senado una mención de honor a las Abuelas de Plaza de Mayo, en el que criticó a Alberto Fernández por supuestas declaraciones, negadas por la Casa Rosada, sobre cómo planea "terminar con veinte años de kirchnerismo".

"No fue algo que se escapó, alguien en un reportaje dice algo que no es conveniente. En un off se dicen barbaridades que después se niegan, pero ya sabemos cómo son las cosas", dijo la referente del oficialismo en un apartado de su alocución.

Sin una mención explícita, la frase de Cristina fue una clara alusión a las supuestas declaraciones publicadas por El Destape el último sábado, en la que el Presidente reafirmaba su intención de participar de las PASO, estipulando además que mantenía competitividad electoral bajo un controvertido ejemplo.

"Vamos a unas PASO, por ejemplo, con Coqui Capitanich. Si él le gana al Presidente, sale tan fortalecido que es un gran candidato para llegar a la presidencia. Si yo le gano, como Coqui será el candidato de Cristina, seré el que termine con 20 años de kirchnerismo y puedo ganar las elecciones", habría dicho el Presidente en relación a eventuales internas mano a mano con el gobernador de Chaco.

Al margen de la mención implícita a Alberto Fernández, la vicepresidenta priorizó mencionar a su esposo y expresidente Néstor Kirchner, de quien resaltó las políticas de derechos humanos referidas a la última dictadura militar.

"Estos son los momentos exactos y precisos en el que siento que él está acá entre todos nosotros", dijo la exmandataria, visiblemente emocionada, acerca de Néstor Kirchner y su discurso en el acto por la creación del Museo de la Memoria en la ex-ESMA en 2004.



A pesar de la presencia de funcionarios de la gestión nacional y referentes de espacios del kirchnerismo que entonaron la consigna "Cristina Presidenta", la líder del oficialismo decidió no hacer mayores menciones a la coyuntura y utilizar su discurso para reivindicar a las Abuelas de Plaza de Mayo.

Las integrantes a quienes se les otorgó la Mención de Honor "Juana Azurduy de Padilla" fueron Estela Barnes de Carlotto, Sonia Torres de Parodi, Carmen Ledda Barreiro y Buscarita Imperí Roa.

La referente del Frente de Todos se encuentra en las vísperas de dos sucesos de alto vuelo político, en los cuales se centra la expectativa acerca de su presentación o no como candidata en las próximas elecciones nacionales.



El pasado 6 de diciembre, la titular del Senado y dos veces presidenta consideró que su condena forma parte de un proceso que ya "no es ni lawfare ni Partido Judicial" sino "un Estado paralelo y mafia judicial".

"No voy a ser candidata a nada. Ni a presidenta, ni a senadora. Mi nombre no va a estar en ninguna boleta. Termino el 10 de diciembre y me vuelvo", afirmó la exmandataria en aquella oportunidad, descartando cualquier tipo de postulación electoral.

A pesar de ello, las agrupaciones kirchneristas motorizan la candidatura de la actual vicepresidenta, acusando además la proscripción política de la misma.

En esa misma línea, las organizaciones preparan para este sábado 11 un multitudinario acto en Avellaneda, del cual se prevé una elevada asistencia de la militancia y con la cual buscan incentivar un giro de la referente del Frente de Todos.

Mientras tanto, Fernández de Kirchner asistirá este viernes 10 a la sede de la Universidad Nacional de Río Negro, en Viedma a recibir el doctorado honoris causa y brindará una ponencia que lleva por título "¿Hegemonía o consenso" Ruptura del pacto democrático en una economía bimonetaria: inflación y FMI, crisis de deuda y fragmentación política".