Crimen de Mariano, entre la impotencia y el país que no miramos

La crónica dice que Mariano Barbieri, un ingeniero civil de 42 años fue asesinado de una puñalada en el pecho que le llegó al corazón por al menos un delincuente que le robó el teléfono celular cuando caminaba por el barrio porteño de Palermo, y si bien alcanzó a pedir ayuda en una heladería de la zona, murió al llegar al hospital, informaron fuentes judiciales, policiales y el titular del SAME.

Tras el hecho, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, envió sus condolencias a la familia de la víctima, describió lo ocurrido como "una situación realmente espantosa".

El asesinato de Barbieri no pasa a ser uno más. Golpea a los argentinos desde otro lugar. El ingeniero caminaba por uno de los barrios más seguros de Buenos Aires y al mismo tiempo más caros dónde un departamento en esa zona no baja de los u$s 2000 el metro cuadrado.

A pesar de que la Argentina tiene índices de inseguridad más bajos que otros países de la región como Brasil o Venezuela, o que la propia ciudad de Buenos Aires también ostenta un mejor registro de seguridad que Ciudad de México, Caracas, San Pablo o Río de Janeiro, no significa que un acontecimiento como el del miércoles a la noche pase desapercibido. Y esto teniendo en cuenta que la Ciudad siempre fue más segura que el conurbano bonaerense y desde hace un tiempo más segura que Rosario.

Pero mientras el argentino empieza a naturalizar el país y la ciudad en la que vive comienza a tener distintas manifestaciones: pide justicia, seguridad, otros los mismo y mano dura.

Asociar la pobreza a la delincuencia tal vez no tiene rigor científico. Sin embargo, que más de la mitad de los menores en la Argentina viva en la pobreza no sólo nos tiene que sacudir alguna fibra, nos obliga a reflexionar sobre el futuro que va a tener el país. ¿Es verdad que un país con el 50% de los niños en la pobreza es menos violento y más seguro que uno que tiene índices de primer mundo?

Nos acostumbramos como sociedad a vivir cada día un poco peor, cada día un poco más desiguales como si nada de eso tuviese consecuencias. Y así pensamos que morir por un celular pasaba si estabas en el barrio equivocado. Lamentablemente se nos prenden las alarmas cuando nos damos cuenta que la víctima caminaba por Palermo y en una de las veredas de Avenida del Libertador. Mariano murió asesinado sin ser imprudente ni por culpa del GPS, murió en un lugar que pensamos que era seguro,