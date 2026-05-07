La Asociación de Empleados y Obreros Municipales (Adeom) ratificó hoy el convenio alcanzado con la Intendencia Municipal (IM), que contempla un aumento salarial del 1,5% y la implementación de un plan de ascensos con vigencia hasta 2029. El acuerdo, aprobado por la mayoría de la asamblea de afiliados, pone fin a semanas de negociaciones y garantiza un cronograma formal de trabajo. Según lo acordado, el incremento del 1,5% se aplicará en la próxima nómina y será complementario a ajustes anteriores, mientras que el plan de ascensos establezca criterios de antigüedad, evaluación de desempeño y capacitación para acceder a categorías superiores. La IM se comprometió a publicar el detalle de lo acordado. Desde Adeom destacaron que, si bien la suba es moderada, el avance en la regulación de ascensos constituye una conquista importante para la carrera municipal. El convenio estará vigente hasta el cierre de 2029 y ambas partes acordaron reunirse periódicamente para monitorear su implementación y evaluar eventuales ajustes.