Con clima seco de fondo, se viene un trimestre duro para conseguir dólares

La pelea por conseguir dólares en el segundo semestre va a ser encarnizada. Si la escasez se hizo sentir en lo que va del año, en el sector privado ya empezaron a adaptar sus planes de producción. Algunas empresas aceleraron sus pedidos de importación de insumos pero del otro lado del mostrador, los funcionarios que administran el complejo universo de las SIMI comparan las planillas de este año con las de años anteriores, para tratar de identificar cuándo las compras solicitadas superan el nivel "normal" de la prepandemia.

El Gobierno siempre quiso priorizar el nivel de actividad, pero el récord de importaciones de mayo transmite otra sensación. La economía tuvo una mejora en el primer trimestre del año, pero el salto que dio la inflación desaceleró el consumo. En ese contexto, el incremento de las compras externas estuvo impulsado por la energía (a cargo del Estado) y una vigorosa adquisición de partes y bienes de capital. Si la crítica que hizo Cristina Kirchner la semana pasada buscaba presentar esta tendencia como un derroche de dólares, entonces está bien decir que no fue un "festival". Pero los empresarios saben que en lo que resta del año la devaluación del peso debería acelerarse. Por eso todo aquel que pueda comprar hoy (mejor dicho, ponerse en la fila para que le autoricen a recibir los dólares necesarios) lo intentará.

Los que empezarán a sentir el rigor del nuevo esquema de administración del comercio son los que se dedican a traer bienes de consumo. Conforman un escalón de productos en el que figuran desde tecnología hasta alimentos y bebidas. En esta línea también figuran indumentaria y calzado. El periodo más duro será el tercer trimestre, entre julio y septiembre, ya que calculan que cuando termine el invierno ya no habrá que traer más barcos de GNL. También descenderá la demanda de gasoil para alimentar las centrales térmicas, porque en la oferta energética ganan terreno las represas. En octubre el flujo se revierte, porque si todo sigue su curso, se reabrirá la exportación de gas a Chile.