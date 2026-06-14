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Una forma muy utilizada para aromatizar ambientes es mezclar aceite de oliva con canela y cascara de limón, ya que reúne ingredientes que todos suelen tener en la cocina de casa y crean un aroma fresco y duradero.
Asimismo, esta opción también es una gran alternativa para quienes prefieren no usar productos industriales químicos y se apegan a lo natural.
¿Cómo se usa el aromatizante casero con aceite de oliva, limón y canela?
El aceite es el encargado de retener el aroma, mientras el limón aporta frescura y la canela un toque cálido. La mezcla puede colocarse en frascos abiertos, difusores o también aplicarse en superficies como algunos muebles o telas, a menudo es utilizado en livings, cocinas o dormitorios.
La mezcla se puede hacer siguiendo los siguientes pasos:
- Colocar el aceite en un frasco de vidrio
- Agregar cáscaras de limón previamente limpias
- Incorporar ramas de canela o canela en trozos
- Dejar reposar la mezcla por varias horas para que se intensifique el aroma
¿Para qué sirve la mezcla de aceite de oliva, cascara de limón y canela?
Sus usos más habituales suelen ser:
- Perfumar ambientes con un aroma fresco y especiado
- Aportar sensación de limpieza en espacios cerrados
- Ayudar a neutralizar olores fuertes, como los de cocina
- Generar un ambiente más cálido y agradable
La aplicación depende de cómo se ponga en el recipiente y de la intensidad que sea deseada.