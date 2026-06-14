Una forma muy utilizada para aromatizar ambientes es mezclar aceite de oliva con canela y cascara de limón, ya que reúne ingredientes que todos suelen tener en la cocina de casa y crean un aroma fresco y duradero.

Asimismo, esta opción también es una gran alternativa para quienes prefieren no usar productos industriales químicos y se apegan a lo natural.

Esta opción también es una gran alternativa para quienes prefieren no usar productos industriales químicos y se apegan a lo natural Fuente: IA

¿Cómo se usa el aromatizante casero con aceite de oliva, limón y canela?

El aceite es el encargado de retener el aroma, mientras el limón aporta frescura y la canela un toque cálido. La mezcla puede colocarse en frascos abiertos, difusores o también aplicarse en superficies como algunos muebles o telas, a menudo es utilizado en livings, cocinas o dormitorios.

La mezcla se puede hacer siguiendo los siguientes pasos:

Colocar el aceite en un frasco de vidrio Agregar cáscaras de limón previamente limpias Incorporar ramas de canela o canela en trozos Dejar reposar la mezcla por varias horas para que se intensifique el aroma

¿Para qué sirve la mezcla de aceite de oliva, cascara de limón y canela?

Sus usos más habituales suelen ser:

Perfumar ambientes con un aroma fresco y especiado

Aportar sensación de limpieza en espacios cerrados

Ayudar a neutralizar olores fuertes , como los de cocina

Generar un ambiente más cálido y agradable

La aplicación depende de cómo se ponga en el recipiente y de la intensidad que sea deseada.