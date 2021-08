¿Cómo se hace en Argentina para que suba el consumo y baje la inflación?

El Gobierno tiene claro que aumentar el consumo le cambia el humor a la gente. Y de cara a las elecciones, es un plan más que apetecible.

El presidente Alberto Fernández pondrá proa en Cañuelas al anuncio del nuevo Ahora 12, en un acto en el que participará gran parte del Gabinete. También estarán la intendenta de Cañuelas, Marisa Fassi; los precandidatos a diputados nacionales por la Provincia de Buenos Aires, Victoria Tolosa Paz y Daniel Gollán, y el ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica bonaerense, Augusto Costa.

La oferta de productos disponibles en el programa ahora 12 será ampliada, en conjunto con mayores líneas de financiación para la compra de productos con plazos más extensos para que los consumidores puedan renovar ó adquirir equipamiento para el hogar.

La gran contra que tiene el Gobierno para fomentar el consumo está vinculada a la inflación. Porque, si bien cuando se armó el presupuesto 2021 era imposible estimar la estampida de los precios de los commodities, es cierto que la proyección de la suba de precios de un año se consumió en siete meses. La buena noticia que maneja el ministro de Economía, Martín Guzmán, es que la inflación viene en baja y todo indica que seguirá así el resto del año.

Pero la suba en las prepagas para solventar los aumentos salariales en el rubro sanidad, y las otras paritarias reabiertas porque se habían cerrado con la mira de tener un 29% de inflación anual, hacen muy difícil cumplir con una baja sustentable de los precios. La ecuación es compleja porque para aumentar el consumo hay que aumentar el poder adquisitivo, pero si sube el poder adquisitivo, suben los precios.

El otro frente de tormenta del Gobierno está en los dólares. El oficial sigue anclado en lo que estimaba Economía, pero las reservas se escurren vía el contado con liquidación.

Otro reto es la negociación con el Fondo Monetario Internacional. Guzmán asegura que no hay una situación peculiar en lo que es la relación de la Argentina con el FMI. El Fondo, dice Guzmán, tiene como misión proteger la estabilidad financiera global, la macro global, e ingresa en escena cuando un país desea que así sea, cuando un país está enfrentado problemas en la balanza de pagos. Ahora ¿qué está pasando en la Argentina hoy? "La razón por la cual hay problemas potenciales en la balanza de pagos es el relacionamiento con el FMI. Si Argentina no le debiese al FMI u$s 46.000 millones no tendría ningún problema de balanza de pagos, porque la deuda con los acreedores privados ya ha sido reestructurada", dice el Ministro, quien también asegura que hay que llegar a un entendimiento para no provocar una situación muy desestabilizante. Así está la economía de cara a las elecciones. Ojo, para el oficialismo y para la oposición.