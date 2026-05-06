El escenario político colombiano volvió a moverse con una decisión que puede alterar el equilibrio de fuerzas rumbo a las elecciones presidenciales: el respaldo del Partido Liberal a Paloma Valencia. En medio de reuniones internas y negociaciones partidarias, una de las colectividades tradicionales del país definió una postura clave para la contienda. La determinación generó impacto dentro del panorama electoral porque consolida nuevas alianzas y refuerza el mapa de apoyos alrededor de varias candidaturas. El anuncio también deja en evidencia cómo los partidos tradicionales buscan reorganizarse frente a una campaña cada vez más competitiva. Aunque durante semanas existieron especulaciones sobre posibles respaldos y acercamientos políticos, la definición oficial llegó tras una reunión que terminó marcando el rumbo de una parte importante del liberalismo colombiano. El Partido Liberal decidió respaldar la candidatura presidencial de Paloma Valencia tras una reunión de bancada liderada por el expresidente César Gaviria. Según lo informado por dirigentes del partido, la decisión se adoptó por mayoría entre congresistas y representantes de la colectividad. El anuncio fue realizado por el secretario del partido, Jaime Jaramillo, quien confirmó que la bancada apoyará la fórmula integrada por Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo. La decisión implica acompañamiento político y territorial por parte de dirigentes liberales en distintas regiones del país. Este respaldo fortalece a la candidata del sector de derecha y amplía su base política de cara a la primera vuelta presidencial. También consolida una estrategia de alianzas con sectores tradicionales que vienen definiendo postura electoral. Con el respaldo del Partido Liberal, Paloma Valencia suma uno de los apoyos partidarios más relevantes dentro del actual escenario electoral colombiano. Antes de esta definición, la candidata ya había recibido acompañamiento del Partido Conservador y del Partido de la U. La acumulación de apoyos partidarios busca fortalecer la candidatura en la primera vuelta y ampliar presencia en departamentos y municipios donde estas colectividades tienen estructura política consolidada. Desde la campaña de Paloma Valencia sostienen que la estrategia apunta a construir una coalición amplia sin cerrar la puerta a nuevos respaldos. El objetivo es llegar con una base electoral sólida al inicio formal de la etapa decisiva de la campaña presidencial.