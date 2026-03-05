El sector que responde a Santiago Caputo admitió el impacto que significó la salida de Sebastián Amerio como secretario de Justicia y el empoderamiento de las figuras karinistas que llegan al Ministerio. El asesor presidencial, que el martes había mantenido un cónclave con el saliente funcionario a la espera de la definición del Presidente, llegó el miércoles al mediodía a Casa Rosada y se reunió con sus principales colaboradores, con la presencia del “Gordo Dan”, quien solo asiste a Balcarce 50 en circunstancias especiales. En ese despacho estaba Juan Pablo Carreira, Macarena Alifraco, Lucas “Sagaz” Luna y Francisco Caputo, entre otros referentes de “Las Fuerzas del Cielo”. “Nos buscan esmerilar desde que llegamos, no nos sorprende. Si quieren ir por la SIDE, adelante”, subrayó a El Cronista una fuente que responde a esa facción libertaria, que pedía por el intendente Guillermo Montenegro en lugar del abogado penalista. Podría apaciguar la tensión si el presidente considera a Amerio para el cargo de procurador, jefe de los fiscales. Aunque de momento nadie se anima a confirmar cuál será el destino del exnúmero dos de la cartera y lo que abunda en ese lado de la grieta libertaria de Casa Rosada es el escepticismo. En medio de la algarabía oficialista por el discurso de Milei en la apertura de sesiones, los funcionarios miraban en sus celulares un video que se viralizó el gobernador salteño Gustavo Sáenz, quien instó a compartir el escenario con el presidente en un nuevo show musical, dando lugar a que busca sostener la ayuda del Gobierno nacional. “¡Nos parece una brillante idea, que se sume! Y estaría bueno que otros piensen lo mismo, tomen su ejemplo. Quiénes estén a favor de las ideas de la libertad, se suben con Javier”, exclamó un miembro de la mesa chica. Todavía no hay una reserva formal del Arena, ubicado en el predio de Atlanta, donde Milei hizo su repertorio en octubre. “Será cuando la inflación de cero, estamos cerca”, aseguraron en el círculo íntimo de Milei. El mandatario cree que ese índice se dará promediando el año. En Balcarce 50 tomaron nota el informe del Congreso de los Estados Unidos que alertó sobre el supuesto uso militar de infraestructura china en Argentina. Funcionarios mantuvieron reuniones en los últimos días en el primer piso y avanzarán con inspecciones en las 3 instalaciones del gigante asiático. “Repasamos el informe. Impulsaremos una auditoria en cada instalación para detectar si hay equipamiento de inteligencia o con fines militares. Si verificamos eso, daremos de baja los convenios, sin pasar por el Congreso”, aseguró un funcionario que participó de esos encuentros. Uno de los ejemplos es la Estación Espacio Lejano, ubicada en la provincia de Neuquén. Es una antena de 35 metros y brinda señales de satélites extranjeros y transfiere datos a la red central del Ejército chino, según ese documento. El informe también puso el foco en el Observatorio Astronómico Félix Aguilar, ubicado en San Juan. El tercer enclave mencionado es la Estación Terrena de Río Gallegos, en Santa Cruz. El trabajo sostiene que la empresa china Emposat mantiene vínculos directos con la Fuerza Aeroespacial del Ejército Popular de Liberación. A su vez, el Gobierno no renovará el convenio para la instalación de una gigante antena china en San Juan.