Cambios en ANSES: las durísimas críticas de la consultora de Giordano al ajuste en jubilaciones

A las 20:36 del viernes pasado, Osvaldo Giordano se despidió en su cuenta de la red social X del cargo al frente de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), donde no llegó a estar dos meses.

Su cabeza rodó tras la caída de la ley ómnibus en el Congreso , una derrota que el presidente Javier Milei vistió de épica al retirar el proyecto y acusar a la casta política, entre ellos a los gobernadores que le hacían observaciones y lo obligaban a cambiar artículos e incisos.

En ese trip de revolución libertaria que se alimenta de los "dale Javo" de sus seguidores , el jefe de Estado no tardó en echar a los funcionarios más claramente vinculados con mandatarios provinciales, como la secretaria de Minería, Flavia Royón, cercana al salteño Gustavo Sáenz y que venía de la gestión del Frente de Todos, y el propio Giordano, ex ministro de Economía del gobierno de Juan Schiaretti en Córdoba.

Osvaldo Giordano y Flavia Royón, los funcionarios cercanos a gobernadores eyectados por Milei

Todo parecía que quedaría ahí. No se trataría más que de otros funcionarios de la administración central que resultaban revoleados así como así, como salió Guillermo Ferraro del ministerio de Infraestructura, como represalia a una supuesta filtración de una reunión de gabinete , o como se alejaron del área de comunicación Eduardo Roust y Belen Stettler en los albores del mandato, o como ni llegaron a asumir el dolarizador original Emilio Ocampo en el Banco Central o Carolina Píparo también a la Anses , a propósito, otra señalada como traidora en los posteos oficiales.

Sin embargo, dos días después de su salida, publicó su informe semanal la consultora Idesa, un think tank fundado por Osvaldo Giordano y que hoy comanda su socio de toda la vida, Jorge Colina.

Más allá de no compartir los motivos del pedido de mi renuncia, agradezco la confianza puesta en mí para el cargo, especialmente de la ministra Sandra Pettovello.

Lamento no haber tenido el tiempo para llevar adelante las transformaciones que proyectaba en @ANSESgob.

— Osvaldo Giordano (@GiordanoOsvaldo) February 9, 2024

Si ahí se refleja el pensamiento profundo del ahora ex funcionario, bien vale decir que su permanencia en el Gobierno no podía ser muy larga pasara lo que pasara con el vínculo entre Milei y los mandatarios provinciales, dada la dureza de las críticas que en esa firma se le hace específicamente al tema previsional.

El título del documento del 11 de febrero no deja dudas: "El ajuste basado en la licuación no es sostenible". "La administración pública nacional muestra superávit en el mes de enero 2024. La principal causa es la fuerte caída del gasto social, en especial, las jubilaciones. Dado que las jubilaciones están en su mínimo histórico, es necesario rápidamente migrar hacia fuentes más genuinas de sostén del equilibrio fiscal ", se lee.

Es decir, básicamente subraya que para mostrar el rápido equilibrio de las cuentas públicas, el Gobierno les infringió a las jubilaciones una retracción que las llevó a niveles muy similares a los de principios de 2002, tras el estallido de la Convertibilidad.

"Dado que las jubilaciones se ajustarán recién en marzo del 2024, suponiendo que la inflación en enero sea aproximadamente del 20%, el valor real de las jubilaciones en enero 2024 será el equivalente a $88.094 a precios de diciembre 2023 ", apunta el documento, que anticipa: "En febrero, seguramente se ubicará por debajo del valor real que tenían en el 2002 ($83.000). Es decir, en febrero, las jubilaciones tendrán el menor valor real del siglo XXI".

"Para mostrar el rápido equilibrio de las cuentas públicas, el Gobierno les infringió a las jubilaciones una retracción que las llevó a niveles muy similares a los de principios de 2002, tras el estallido de la Convertibilidad"

En el mismo trabajo, se califica a la fallida ley ómnibus como una "iniciativa inviable" y se observa que, si bien el superávit alcanzado en el arranque del año es "positivo", es "muy precario" .

Demandas judiciales contra ANSES y ajuste récord

Y es interesante que el texto subraya esto no es sólo por las tensiones sociales que puede acarrear matar de hambre a un jubilado, por decirlo mal y pronto, sino además porque considera que aumentar los haberes tan por debajo de la inflación derivará en medidas judiciales contra la Anses "debido a que la justicia previsional no tolera la licuación de jubilaciones". Cierra poniendo las cosas en contexto: "No es la primera vez que el ajuste fiscal se sostiene licuando jubilaciones, pero nunca con este nivel de intensidad".

Caputo muestra equilibrio fiscal tras un ajuste histórico a las jubilaciones

Pero esto no es todo. Ya el 29 de enero, Virginia Giordano, hija del ex titular de la Anses y coordinadora de Investigaciones de Idesa , anticipaba en otro artículo una mirada crítica que hubiera hecho incompatible la continuidad de su papá en el Gobierno si es que compartía el punto de vista. El trabajo llevaba como título "Un buen plan no se hace con audacia" y planteaba:

1) "El Gobierno por ahora no ha demostrado tener la capacidad para implementar las transformaciones que anuncia. Ejecutar cambios sobre una estructura estatal anquilosada y plagada de malas prácticas demanda gestión profesional competente y con fuerte impulso hacia la innovación. Hasta ahora, hay dudas si el equipo que acompaña a Milei las posee";

2) "Por otro lado, la pericia política juega un papel igualmente crítico. Esto es un escollo particularmente desafiante en un ambiente donde el gobierno se encuentra en minoría en el Congreso y sin ningún gobernador aliado";

3) "Dialogar y buscar puntos de acuerdo con la oposición más proclive a la modernidad y los cambios es imprescindible. Si se carece de habilidad para negociar y encontrar un terreno común con aquellos que tienen visiones distintas es imposible ejecutar el plan. Por eso, genera especial preocupación que no esté claro si el gobierno posee la suficiente destreza política para forjar estas alianzas".

"Vicu" Giordano, como la llama Osvaldo en su biografía en redes sociales, incluso deja en evidencia que posiblemente su papá tampoco estaba muy de acuerdo con traspasar el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) al Tesoro para que lo liquide y haga caja, una postura que habrá que tener presente por si el Gobierno intenta hacerse de esos fondos por esa vía.

Según Idesa, en todo caso había que usar esos fondos para pagar todas las sentencias pendientes que esperan los jubilados que corren contra el tiempo. " Roza la necedad" no hacerlo , escribió la economista que lleva el apellido de uno de los últimos expulsados de la administración de La Libertad Avanza.

"Le deseo una gran gestión al presidente Milei. Desde el lugar que me toque en el futuro seguiré aportando para que le vaya bien a la Argentina", se despedía Osvaldo Giordano de su puesto cuando terminaba la semana pasada. La posición aún sigue vacante.