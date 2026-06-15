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Las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afores) registraron plusvalías por MXN$ 239,481 millones en mayo de 2026, un incremento anual de 36.5% , impulsadas por la recuperación de los mercados financieros internacionales tras la volatilidad observada en marzo, de acuerdo con datos de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar).

El resultado de mayo representó las segundas plusvalías más altas en lo que va del año y confirmó el repunte que comenzó el mes pasado, luego de que los recursos pensionarios enfrentaran un episodio de pérdidas por las tensiones geopolíticas internacionales.

Con ello, el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR) acumuló plusvalías por MXN$ 476,400 millones entre enero y mayo de 2026, cifra 5.5% superior a la registrada en el mismo periodo del año anterior.

La recuperación ocurrió después de que en marzo los ahorros administrados por las Afores registraran minusvalías por MXN$ 417, 321 millones, derivadas de la volatilidad en los mercados financieros tras el inicio del conflicto entre Estados Unidos e Irán.

Wall Street impulsó los rendimientos

Uno de los principales impulsores fue el desempeño de la renta variable estadounidense. Durante mayo, el índice S&P 500, integrado por las 500 empresas de mayor capitalización bursátil de Wall Street, avanzó 5.2% respecto al mes previo.

Las cifras de Consar muestran además que, en los últimos 12 meses, de junio de 2025 a mayo de 2026, las Afores generaron plusvalías acumuladas por MXN$ 1.2 billones.

Los resultados reflejaron la capacidad de recuperación de los fondos para el retiro frente a episodios de volatilidad de corto plazo y el efecto que tienen los movimientos de los mercados globales sobre el ahorro pensionario de los trabajadores mexicanos.