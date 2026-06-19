España afronta un episodio meteorológico que podría convertirse en la primera ola de calor del verano. La combinación de una dorsal sobre Europa, una masa de aire sahariana y la fuerte insolación propia de estas fechas disparará los termómetros en buena parte del país.

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) advierte de que el calor será persistente y se prolongará durante varios días. Las previsiones apuntan a temperaturas muy superiores a las habituales para esta época del año, tanto durante el día como durante la noche.

Además del calor extremo, el episodio llegará acompañado de noches tropicales, riesgo elevado de incendios forestales y tormentas localmente fuertes en algunas comunidades durante las jornadas previas.

Autoridades recomiendan mantenerse atentos ante posibles crecientes súbitas y deslizamientos. ChatGPT - creada con IA

La AEMET alerta de la primera ola de calor del verano con temperaturas de hasta 43 grados

La AEMET considera que existen altas probabilidades de que España entre en la primera ola de calor del verano a partir del domingo.

Según explicó el portavoz del organismo, Rubén del Campo, “dadas las altas temperaturas que se esperan, la persistencia del episodio y la extensión geográfica afectada, es probable que nos encontremos ante la primera ola de calor de este verano”.

El organismo prevé que desde el sábado se registre un episodio de “calor muy intenso, con temperaturas entre 5 y 10° superiores a las normales para esta época, tanto de día como de noche, e incluso más de 10° por encima de lo normal en puntos de la mitad norte”.

Los valores más extremos se alcanzarán entre el domingo y el lunes. En Bilbao podrían registrarse hasta 42 grados el domingo, mientras que Zaragoza y Lleida podrían alcanzar los 43 grados durante la jornada del lunes.

Estas serán las ciudades y zonas más afectadas por el calor extremo

La previsión meteorológica sitúa los registros más elevados en el valle del Ebro, el valle del Guadalquivir, el valle del Guadiana y amplias zonas del interior peninsular.

El domingo podrían alcanzarse hasta 41 grados en ciudades como Zaragoza, Toledo, Lleida, Ciudad Real, Jaén o Córdoba. También se esperan temperaturas excepcionalmente altas en numerosos puntos del interior.

Durante el lunes se prevén máximas de hasta 43 grados en Zaragoza y Lleida, mientras que Ciudad Real y Logroño podrían alcanzar los 42 grados.

La AEMET señala que se superarán los 35 grados de forma generalizada y que los 40 grados serán frecuentes en amplias áreas del nordeste, del centro y de la mitad sur peninsular.

Noches tropicales y tórridas: el calor no dará tregua ni de madrugada

Uno de los aspectos más preocupantes del episodio será la persistencia de las altas temperaturas durante la noche.

La AEMET prevé noches tropicales, es decir, con mínimas superiores a 20 grados, en amplias zonas del país. Esta situación afectará especialmente a los valles fluviales del suroeste y a numerosos puntos del litoral mediterráneo.

En algunas zonas el fenómeno será todavía más intenso. Según las previsiones, Almería podría registrar una noche tórrida durante la madrugada del lunes, con temperaturas que podrían no bajar de los 27 grados.

El organismo meteorológico advierte además de que las temperaturas nocturnas estarán muy por encima de los valores habituales para esta época del año.

Tormentas fuertes antes de la ola de calor: las comunidades bajo aviso

Antes de la llegada del calor más intenso, varias comunidades tendrán que hacer frente a un escenario de tormentas y precipitaciones localmente fuertes.

Para el viernes, la AEMET prevé chubascos y tormentas acompañados de rachas muy fuertes de viento en zonas de la cordillera Cantábrica, Castilla y León, Navarra, La Mancha y diversos sistemas montañosos del interior peninsular.

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Los avisos amarillos por precipitaciones afectarán a Cantabria, Castilla y León, Castilla-La Mancha, País Vasco y La Rioja. En algunas áreas también podrían registrarse episodios de granizo.

Asturias será una de las comunidades más vigiladas, con aviso naranja por precipitaciones que podrían superar los 30 litros por metro cuadrado en una hora.

Protección Civil alerta del riesgo extremo de incendios forestales

La Dirección General de Protección Civil y Emergencias ha emitido una alerta específica ante el episodio de calor que comenzará este fin de semana.

El organismo advierte de temperaturas superiores a los 42 grados y de una situación que podría prolongarse durante buena parte de la próxima semana.

Además, alerta de que el riesgo de incendios forestales aumentará de forma significativa conforme avance el episodio. La AEMET señala que el peligro será extremo en amplias zonas del nordeste peninsular durante el domingo y especialmente el lunes.

Protección Civil recomienda limitar la exposición al sol, mantenerse hidratado, evitar esfuerzos físicos durante las horas centrales del día y prestar especial atención a personas mayores, enfermos y personas que vivan solas.

También recuerda la importancia de extremar las precauciones en el monte y evitar cualquier comportamiento que pueda favorecer el inicio de incendios forestales.