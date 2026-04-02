“La existencia de días internacionales es anterior al establecimiento mismo de la Organización; sin embargo, las Naciones Unidas los han adoptado como un poderoso instrumento de promoción de esas cuestiones. Cada día internacional ofrece a muchos actores la oportunidad de organizar actividades relacionadas con el tema del día.” (Naciones Unidas, un.org). Así, desde el 2 de abril de 2007, la ONU estableció el Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo. Pensando en este día, tal vez sea una oportunidad para contar que, con el propósito de preservar como patrimonio al futuro la historia, me embarqué en investigar, registrar y resguardar —a través de un libro— La historia del Autismo en la Argentina: voces, trayectorias y nuevos horizontes, hoy finalizando. Esto fue posible gracias a los testimonios de quienes iniciaron, sostuvieron y continúan este camino, permitiendo que hoy podamos hablar de autismo con mayor conciencia. Mi agradecimiento a los más de 20 referentes del país —padres, familias, profesionales, entidades, artistas, entre otros— que abrieron su intimidad y acompañaron esta iniciativa para conservar en el tiempo un registro narrativo construido desde sus propias voces, una verdadera máquina del tiempo para quienes quieran conocer cómo comenzó todo en la Argentina. Espero pronto poder compartir la obra y sus protagonistas. Entre tanto, los invito a recordar algunas de las actividades más representativas: El lunes 30 comenzó la Semana Azul Convivencia – TEActiva “Miradas que conectan”, en la Facultad de Derecho de la UBA, una jornada de reflexión sobre autismo. Uno de los momentos más relevantes fue la participación de ONGs: Una vida dedicada al autismo. Disertantes: Soledad Zangroniz (Brincar por un autismo feliz), Horacio Joffre Galibert (Apadea), Gonzalo de Lorenzo (Amigos en movimiento), Ricardo Demirci (PANAACEA), Juan Zemborain (Empujando Límites), Agustina Girard (Salidas inclusivas), Paulo Morales (TEActiva) y, especialmente, la firma de un documento de compromiso conjunto para impulsar estadísticas oficiales sobre autismo en la Argentina, paso fundamental para contar con datos propios. También, allí, APAdeA, anunció una idea que les acerqué, la creación de “La Casa del Autismo – Museo y Biblioteca Internacional Huella del Tiempo”, en la histórica sede, La Casa del Autismo, que funciona desde 1976, con el objetivo de preservar la memoria y difundir el autismo a nivel nacional e internacional. En el plano regional, Autismo Latinoamérica Federación (ALaFe) la realización de una vigilia virtual el 1 de abril, abierta y participativa, con países de toda Latinoamérica, generando un espacio de escucha e intercambio desde las propias voces de la comunidad, 19 hs. A nivel cultural, el 2 de abril a las 23.30 h, se proyectará en Uruguay “El Pozo”, película argentina pionera sobre autismo dirigida por Rodolfo Carnevale. De regreso a nuestro país, en Argentina, el acto central del 2 de abril, organizado por TGD Padres Grupo Promotor, el más esperado por toda la comunidad, el broche de oro, se realizará en Plaza del Vaticano, junto al Teatro Colón, bajo la consigna “Autismo: la fuerza de nuestra voz”, con actividades desde las 14.30 h y marcha de visibilización a las 18 h. Para cerrar la semana, el sábado 4 se proyectará “El Pozo” en el Centro Cultural 25 de Mayo, con la presencia de su director Rodolfo Carnevale y las actrices Ana Fontán y Patricia Palmer, evento que también iré a disfrutar. Por su parte, la Liga Asperger 7 realizará un encuentro presencial de adultos el sábado 11 de abril a las 15 h, en Flores (CABA), con inscripción previa y cupos limitados. El tema será: “¿Encerrados en nuestra mente? Cómo se vive el hiperfoco y la rumiación en el Asperger”. Inscripción a https://forms.gle/j3aKSt5ejURhbQgY8 Además, en Brasil, en Goiânia, los días 18 y 19 de abril, se realizará un congreso que es promovido por Letícia Amaral de la Asociación de Madres en Movimiento para el Autismo de Goiás; un evento donde el Dr. Horacio Joffre Galibert será disertante y presentará el Manifiesto de ALaFe, que promete ser un acontecimiento histórico para nuestra memoria, del cual tendré el gusto de ser testigo. Esta iniciativa forma parte de las acciones de APAdeA para visibilizar el autismo más allá de nuestro territorio nacional. https://autismosemfronteiras.com.br/congresso Como cierre del “Mes del Autismo”, se realizará un Foro Internacional sobre Inclusión Educativa y Autismo, impulsado por el Centro Psicoeducativo Integral Isaac junto a ALaFe. La propuesta busca generar conciencia. Se abordará la detección temprana Ventanas Criticas del neurodesarrollo (0-6 años) Intervención temprana basada en evidencia: Intensidad y consistencia vs cantidad de terapias. Neurodesarrollo como base de una Inclusión Educativa Real en la Neurodivergencia y Familia y entorno: Acompañamiento emocional a padres de 8.30 a 13 pm. El encuentro, de modalidad virtual y gratuito, propone un espacio necesario para seguir construyendo, desde el conocimiento y la experiencia, una educación verdaderamente inclusiva. Dirigido a padres de familia, profesionales y estudiantes de psicología, psicopedagogía. https://centroisaac.com/ Son distintas propuestas bajo una misma razón: visibilizar, unir y construir. Y como dije hace un año en El Cronista: Un mundo más justo no se construye desde un solo lado, la unión genera la fuerza para que sucedan los más bellos milagros en cualquier lugar de la tierra. Lourdes.