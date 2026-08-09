California, Florida, Texas, Nueva York e Illinois son destinos sumamente populares entre quienes eligen visitar Estados Unidos.

Al hacerlo por turismo, contar con una visa americana válida es fundamental para que pueda habilitarse el traslado, aunque los ciudadanos de más de 40 países cuentan con una alternativa para ingresar legalmente y permanecer por hasta 90 días: viajar utilizando la autorización del Visa Waiver Program (VWP).

Esta es una alternativa más rápida para nacionales de los países miembros que planeen visitar el país en agosto y aún no dispongan de visado.

Quiénes podrán visitar en agosto estos destinos sin tramitar visa americana

A través del VWP los ciudadanos de las naciones partícipes podrán tramitar otra autorización de ingreso que los habilitará a viajar por hasta 90 días bajo fines turísticos o de negocios no remunerados.

Para esto, es necesario gestionar una solicitud ESTA a través del Sistema Electrónico de Tramitación de Viaje. De aprobarse, este documento cumple el mismo rol que la visa de turismo y mantendrá su vigencia por hasta dos años, en los que pueden realizarse múltiples visitas.

Quienes cuenten con una autorización ESTA podrán viajar sin visado. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Los ciudadanos que pueden gestionar una solicitud ESTA son los nacionales de estos países

Andorra

Australia

Austria

Bélgica

Brunéi

Chile

Croacia

República Checa

Dinamarca

Estonia

Finlandia

Francia

Alemania

Grecia

Hungría

Islandia

Irlanda

Israel

Italia

Japón

Corea del Sur

Letonia

Liechtenstein

Lituania

Luxemburgo

Malta

Mónaco

Países Bajos

Nueva Zelanda

Noruega

Polonia

Portugal

Catar

San Marino

Singapur

Eslovaquia

Eslovenia

España

Suecia

Suiza

Taiwán

Reino Unido

Requisitos para poder tramitar la autorización del VWP

Esta autorización se tramita a través del Sistema Electrónico de Tramitación de Viaje y requiere que todos los países autorizados cumplan con los siguientes requisitos

Contar con un pasaporte vigente (electrónico y con validez general de al menos 6 meses a futuro desde el momento del viaje)

Tener una dirección de correo electrónico válida

Proporcionar domicilio y número de teléfono

Pagar la tarifa de solicitud, que cuesta USD 40.27 dólares

Todos los pasos y documentos para realizar el trámite pueden consultarse clicando aquí.