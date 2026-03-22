En algún momento del día aparece otra nota sobre inteligencia artificial y el futuro del trabajo. La leemos, sentimos una mezcla de inquietud y confusión, y seguimos. No porque no nos importe. Sino porque las narrativas disponibles oscilan entre dos extremos igual de paralizantes: el apocalipsis laboral o la tranquilidad de que todavía no hay de qué preocuparse. En el medio quedamos nosotros — con más información que nunca, pero con menos claridad para actuar. Eso es un dilema desorientador: uno que no se resuelve con más datos, sino cambiando la manera en que miramos el problema. Hace unas semanas, Anthropic —una de las empresas que desarrolla los modelos de inteligencia artificial más avanzados del mundo— publicó algo inusual: un análisis sobre cómo se está usando realmente su tecnología y qué impacto empieza a tener en el trabajo. No es un estudio externo ni una proyección teórica. Es la empresa mirando sus propios datos y contándonos lo que ve. Y lo que aparece no es lo que esperábamos. Los roles más expuestos no son los de menor calificación. Son los más formados, los mejor pagos, los que durante años funcionaron como promesa de progreso: programadores, analistas, perfiles de conocimiento. La IA no está entrando por los márgenes del mercado laboral. Está entrando por su núcleo. Hoy esa penetración es parcial — la tecnología cubre una porción de las tareas, no su totalidad. Pero la distancia entre lo que ya puede hacer y lo que efectivamente está haciendo no es una barrera estructural. Es un plazo. Y mientras tanto, aparecen señales más silenciosas: los jóvenes de 22 a 25 años están siendo contratados cada vez menos en esos sectores — una caída del 14% desde 2022. No hay crisis visible todavía. Pero el mapa se está reconfigurando antes de que los indicadores lo reflejen. El trabajo siempre fue un río en movimiento, aunque tendamos a vivirlo como tierra firme. La imprenta desplazó a los copistas. La máquina de vapor rehízo el campo y creó la fábrica. La computadora personal volvió obsoletos roles que parecían inamovibles. En cada momento hubo pánico, pérdidas reales y reinvención. El trabajo no desapareció. Se transformó. Pero esta vez hay algo diferente. Por primera vez, la tecnología no solo automatiza nuestras manos — empieza a tocar nuestros procesos cognitivos. No reemplaza el esfuerzo físico: interpela directamente cómo pensamos, cómo decidimos, cómo creamos. Y eso cambia las reglas de una manera que todavía estamos aprendiendo a leer. Vale la pena notar, en ese punto, que los trabajos con exposición cero a la IA son exactamente los que requieren presencia física y habilidad manual: el plomero, el electricista, el técnico, el enfermero. Oficios que culturalmente seguimos mirando como segunda opción. Esa jerarquía está por invertirse — y todavía no lo estamos viendo. En Argentina, esta transformación adquiere una forma particular que merece atención. En los últimos años, el país logró posicionarse como exportador de talento. Los servicios basados en conocimiento crecieron hasta convertirse en el tercer complejo exportador, con casi u$s 9.700 millones en ventas al exterior — creciendo al doble del promedio global. Miles de profesionales argentinos trabajan hoy para empresas en todo el mundo desde acá. Esa fue, durante mucho tiempo, una de nuestras apuestas más claras de desarrollo. Y ahí aparece la paradoja. El mismo estudio que muestra hacia dónde avanza la IA indica que los trabajos más impactados son justamente aquellos en los que Argentina encontró una ventaja competitiva. Estamos exportando exactamente el tipo de trabajo que está siendo redefinido. Eso podría leerse como una mala noticia. Pero también es una señal: si ya demostramos que podemos producir ese talento, la pregunta no es si tenemos capacidad — es si tenemos la velocidad y la intención para actualizar lo que ofrecemos. El problema más profundo es que llegamos a esta transformación con un sistema educativo que ya venía mostrando fragilidad. Muchos jóvenes terminan su formación sin herramientas sólidas para leer en contexto, razonar de manera autónoma, construir criterio. No es solo una cuestión de contenidos. Son exactamente las capacidades que este nuevo escenario vuelve centrales — y que ningún modelo de lenguaje puede reemplazar. La inteligencia artificial amplifica lo que encuentra. Y lo que encuentra, sos vos. Si encuentra pensamiento crítico, capacidad de hacer preguntas que importen, criterio para evaluar respuestas — lo amplifica. Si encuentra a alguien que delegó su proceso de pensar, también lo amplifica. Pero en ese caso, amplifica el vacío. La trampa más silenciosa de esta transición no es la pérdida inmediata de empleo. Es la tentación de reducir nuestro propio involucramiento cognitivo. De confundir velocidad con profundidad, respuesta con comprensión. La innovación real no ocurre cuando la herramienta trabaja por nosotros — ocurre cuando la usamos para ir más lejos de donde llegaríamos solos. Ahí es donde la IA puede ser parte de la solución, no solo del problema. Usada con intención, puede personalizar el aprendizaje, compensar brechas, acercar formación de calidad a quien antes no la tenía. Puede ayudar a cerrar algunas de las deudas que el sistema educativo no logró saldar. Puede darle a un joven de cualquier provincia herramientas para competir en un mercado global. Puede ayudar a un trabajador de oficio a escalar su propuesta y visibilizarse. Pero nada de eso ocurre por inercia. Requiere que decidamos usarla para eso. En este momento histórico, aprender dejó de ser una ventaja competitiva. Se convirtió en la condición mínima para participar. Los que van a navegar mejor esta transición no son necesariamente los más técnicos. Son los que mantienen encendida la pregunta sobre cuál es su aporte genuino. Los que desarrollan curiosidad activa sobre su propio trabajo. Los que entienden que adaptarse no significa perder criterio — significa ejercerlo con más consciencia que nunca. El cambio ya empezó. No como un evento abrupto sino como un proceso que avanza de manera desigual, a veces silencioso, pero constante. Y en ese proceso, la diferencia no la van a marcar quienes tengan certezas — porque no las hay — sino quienes desarrollen la capacidad de moverse, leer señales y tomar decisiones sin esperar que el mapa esté terminado. La pregunta no es si el trabajo va a transformarse. La pregunta es si vamos a llegar a tiempo con las herramientas para transformarnos con él.