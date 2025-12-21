La inteligencia artificial se encamina en 2026 hacia una etapa decisiva. Tras un período de adopción acelerada, inversiones crecientes y avances técnicos sostenidos, el debate ya no se concentra solo en el potencial de la tecnología, sino en su impacto económico real, sus límites operativos y los riesgos asociados. Dos informes publicados en diciembre —uno de Moody’s Ratings y otro surgido del encuentro Globant Converge 2025— coinciden en un diagnóstico central: la IA avanza más rápido que la capacidad de muchas organizaciones para integrarla, monetizarla y gobernarla de manera eficiente.

El reporte Artificial Intelligence – Global: 2026 Outlook, de Moody’s Ratings, advirtió que “los riesgos aumentan en un panorama cambiante de IA”, en un contexto marcado por una brecha creciente entre quienes logran capturar valor y quienes quedan rezagados. En paralelo, Globant Converge puso el foco en la transición desde la experimentación hacia la madurez operativa, bajo el lema “Go Beyond AI Paralysis”.

Leídos en conjunto, ambos documentos delinean un mapa de tendencias que permite anticipar cómo evolucionará la inteligencia artificial durante 2026. Estas son diez claves que sintetizan ese escenario.

Qué pasará con la inteligencia artificial en 2026: diez tendencias clave

1. Del entusiasmo a la ejecución concreta

El período de pruebas aisladas pierde centralidad. Según Globant, muchas organizaciones permanecen paralizadas “esperando el modelo perfecto o resultados garantizados”, una actitud que frena la captura de valor. En 2026, la ventaja competitiva surgirá de la capacidad para integrar la IA en procesos reales, con métricas de negocio claras y rediseño operativo.

2. La madurez de la IA será desigual

Moody’s sostuvo que “el impacto de la IA se ampliará en todas las industrias, pero el aprovechamiento del valor será cada vez más desigual”. Las ganancias de productividad crecen de manera gradual y se concentran en tareas rutinarias, mientras los flujos de trabajo más complejos continúan enfrentando fricciones técnicas y organizacionales.

3. La infraestructura seguirá siendo el principal cuello de botella

La demanda de potencia computacional supera la oferta disponible. Moody’s detalló que los centros de datos de nueva generación requieren compromisos de capital inicial que pueden superar los u$s 50.000 millones por proyecto, al incluir energía, hardware especializado y sistemas de refrigeración. Al menos hasta 2027, esta escasez otorgará poder de fijación de precios a los proveedores de infraestructura y ampliará la brecha entre empresas bien capitalizadas y el resto del mercado.

4. La competencia acelera la mejora de los modelos

La intensa rivalidad entre proveedores impulsa avances rápidos en razonamiento, capacidades multimodales y uso de agentes autónomos. Moody’s destacó que los modelos de última generación muestran “mayor coherencia, manejo de datos a gran escala y mayor precisión fáctica, con menos alucinaciones”. En paralelo, los sistemas de código abierto reducen la distancia con los modelos propietarios y refuerzan la presión competitiva.

5. La monetización seguirá por detrás de la inversión

Uno de los ejes centrales del diagnóstico es el desfasaje entre gasto y retorno. Moody’s alertó que “los gastos de capital en IA superan ampliamente los ingresos que generan las aplicaciones”. Si esa brecha persiste durante 2026, el escenario abre la puerta a correcciones de valuaciones, ajustes en la demanda y una revisión más estricta de los planes de inversión.

6. La IA avanzará más allá del mundo digital

Globant Converge remarcó el crecimiento de la llamada “IA física”, aplicada a robótica, simulación y automatización del mundo real. En 2026, la integración entre software, sensores y entornos físicos ganará peso en sectores como logística, manufactura y energía, y ampliará el impacto de la IA sobre la productividad.

7. Las experiencias de clientes y audiencias se profundizarán

En industrias como deportes, entretenimiento y retail, la IA impulsa una personalización cada vez más sofisticada. Ejecutivos citados por Globant señalaron que la tecnología permite construir “experiencias predictivas, recorridos personalizados y programas de fidelización sin fricciones”, un uso que se perfila como uno de los más visibles en términos de retorno económico.

8. La geopolítica y la regulación condicionarán la adopción

Moody’s subrayó que la fragmentación geopolítica redefine el acceso a chips, datos e infraestructura, y obliga a muchas multinacionales a operar sistemas de IA separados por región. Durante 2026, la divergencia regulatoria entre la Unión Europea, Estados Unidos y China elevará los costos de cumplimiento y complejizará la adopción global de la tecnología.

9. Los riesgos cibernéticos se intensificarán

La integración profunda de la IA en los flujos de trabajo amplía la superficie de ataque. Moody’s advirtió sobre nuevas amenazas, como inyecciones de instrucciones, envenenamiento de modelos y secuestro de agentes autónomos, que pondrán en tensión los esquemas tradicionales de ciberseguridad a lo largo de 2026.

10. El liderazgo y la alfabetización en IA serán determinantes

Tanto Globant como Moody’s coinciden en que la transformación impulsada por la IA es, ante todo, un desafío de liderazgo. “Requiere experimentación, educación y confianza”, señalaron los expertos reunidos en Globant Converge. En 2026, la alfabetización en IA dejará de ser un diferencial técnico para convertirse en una capacidad básica de las organizaciones.