El cruce euro/libra esterlina mostró un leve avance semanal de 0.23%, pero en el último año acumuló una caída de -0.36%, lo que sugiere una tendencia anual ligeramente bajista pese al repunte reciente. En la sesión de apertura de este jueves, 14 de mayo de 2026, el Euro y libra esterlina tiene una cotización de 0.8665 GBP en el mercado de divisas en España. Esta cifra refleja una variación de 0,06% en relación con el día anterior. La cotización de la monedalibra hoy ha mostrado un incremento notable en comparación con los días anteriores, lo que refleja un comportamiento ascendente. Este cambio ha generado un ambiente de optimismo entre los inversores, quienes se muestran más dispuestos a comercializar. A pesar de la tendencia positiva actual, es importante mantener cautela. Los altibajos en el mercado pueden afectar la estabilidad a largo plazo, por lo que se recomienda monitorear de cerca las próximas variaciones en su cotización. La volatilidad económica de la última semana del Euro y libra esterlina, con un 1.65%, es significativamente menor que la volatilidad anual del 3.86%, lo que indica que su comportamiento ha sido mucho más estable en el último año. En los últimos doce meses, el euro y libra esterlina ha llegado a cambiarse en un importe máximo de 0,9 GBP, mientras que su nivel más bajo ha sido 0,9 GBP, según los últimos datos registrados.