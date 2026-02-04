El debate en torno a la apertura comercial y su impacto en el empleo remite, desde hace décadas, a la clásica tensión entre liberalismo y proteccionismo, una discusión con raíces profundas en la historia de la economía mundial. Sin embargo, en el contexto actual de globalización, esa dicotomía adquiere nuevos matices y se inscribe en un escenario de disputa geopolítica, protagonizado por las grandes potencias y con la participación inevitable de países productores de materias primas, como la Argentina. En ese marco, el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, explicitó sus diferencias frente al reclamo de “nivelar la cancha” mediante una reducción previa de impuestos antes de avanzar en la apertura de la economía. No obstante, concedió la relevancia de “bajar costos y facilitar la producción… para que el capital y el trabajo tengan una mejor remuneración”. Es, tal vez, en este punto donde el Gobierno puede encontrar un espacio de convergencia con una parte del sector industrial argentino, que más allá del debate por el caso Techint o de contar las “piedras impositivas sobre la mochila nacional”, advierte sobre la necesidad de estar preparados para aprovechar una eventual ampliación de las oportunidades comerciales. La experiencia internacional muestra que el debate ya no se resuelve en términos absolutos. Ni blanco ni negro. Estados Unidos y China ofrecen ejemplos claros de modelos productivos que combinan apertura selectiva con políticas activas de fortalecimiento interno. Ambos países negocian con distintos bloques y socios comerciales, al tiempo que impulsan estrategias disímiles pero destinadas a potenciar su producción local para atender una mayor demanda externa. En esa línea, Donald Trump optó por elevar la presión arancelaria, especialmente sobre países con los que compite en sectores estratégicos como la tecnología y la energía. La intención fue clara: forzar a las empresas a relocalizarse en los Estados Unidos o a expandir sus inversiones en ese mercado, como ocurrió con Apple y su producción en China. Al mismo tiempo, buscó reducir la dependencia de sus rivales globales, como lo refleja el reciente acuerdo con la India, mediante el cual el gobierno de Narendra Modi se comprometió a reemplazar el petróleo ruso por crudo texano o, eventualmente, venezolano bajo tutela estadounidense. China, por su parte, priorizó la competitividad exportadora impulsando a su industria a través de devoluciones impositivas, financiamiento barato y bajos costos de energía y materias primas. Una estrategia que, para algunos industriales argentinos, se asemeja a la idea de una “gran zona franca”, como la que plantean aplicar acá para toda empresa que exporte, más allá de los 13 enclaves geográficos actualmente habilitados para acceder a los beneficios impositivos. Tanto Donald Trump como Xi Jinping colocan a la producción local en el centro de su estrategia de inserción internacional. En ese contexto, el acuerdo con EE.UU, la profundización de los vínculos comerciales con China y la India, y la implementación del entendimiento entre la Unión Europea y el Mercosur abren una ventana de oportunidad para la exportación argentina, que podría traducirse en mayor producción local y generación de empleo, incluso más allá del tradicional rol de proveedor de materias primas.