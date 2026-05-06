Con la llegada del otoño y la baja de las temperaturas, la aparición de arañas dentro del hogar se vuelve una preocupación frecuente ya que buscan refugios cálidos para protegerse del frío. Ante esta problemática, existe un truco casero efectivo para mantenerlas alejadas sin necesidad de recurrir a productos químicos agresivos. La clave de este método reside en el uso del limón. Según expertos en el cuidado del hogar, el aroma cítrico resulta repulsivo para estos visitantes inesperados. Por eso, aplicar este ingrediente en lugares estratégicos, como las ventanas, permite crear una barrera natural que evita que los insectos ingresen a la vivienda. Andrew White, especialista de Harbour Lifestyle, advierte que las arañas comienzan su búsqueda de refugio en el interior de las casas “durante los meses de otoño”. Asimismo, el Museo de Historia Natural del Reino Unido señala que en esta época los machos abandonan sus telas para buscar hembras, por lo que entran a las casas por ventanas abiertas, chimeneas y huecos bajo las puertas. Daniel Steward, director general de Shield Pest Control, detalla que los aceites cítricos contienen “compuestos específicos como el limoneno y el citral”. Estas sustancias, señaló, funcionan como “repelentes naturales de insectos, saturando sus sentidos de manera inmediata”. “Estos compuestos interfieren con los receptores sensoriales de las arañas, actuando como un elemento disuasorio”, explica el especialista. Además, destacó que el aroma intenso puede afectar el sistema nervioso del arácnido, logrando que el entorno de la casa les resulte “desagradable e incluso perjudicial”. Existen tres formas principales de utilizar este cítrico para proteger el hogar, según Steward: Para quienes prefieren una solución líquida, existe una tercera opción con la preparación de una infusión repelente. El proceso requiere hervir las cáscaras de uno o dos limones en agua durante un período de 10 a 15 minutos. Este tiempo es necesario para que la fruta libere todas sus propiedades. Una vez que la mezcla se enfría, se deben colar las cáscaras y verter el líquido resultante en una botella con atomizador. Con este spray, se rocían todas las áreas críticas del hogar donde es más probable encontrar telarañas o puntos de entrada de insectos. Más allá del uso del limón, el mantenimiento del hogar juega un rol crucial durante el otoño y el invierno. Andrew White enfatiza que el desorden proporciona “escondites cálidos y acogedores” para las arañas, lo que facilita su permanencia dentro de las habitaciones. Por este motivo, se recomienda mantener la organización y evitar el amontonamiento de objetos, especialmente en las entradas. La acumulación de abrigos mojados, botas con barro o paraguas cerca de la puerta crea el ambiente ideal para que los arácnidos se instalen apenas logran cruzar el umbral.