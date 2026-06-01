La empresa redujo más de 400 puestos de trabajo para adecuar su estructura al nuevo escenario del mercado automotor.

La industria automotriz chilena atraviesa un escenario muy distinto al que experimentó durante los años posteriores a la pandemia. Tras un período de ventas históricas, el mercado comenzó a desacelerarse y varias empresas del sector se vieron obligadas a revisar sus estrategias para enfrentar un entorno más desafiante.

En ese contexto, Grupo Americar, considerado el mayor concesionario de automóviles de Chile, puso en marcha un plan de reorganización que incluyó el cierre de sucursales y una reducción significativa de personal. La medida generó repercusión debido al tamaño de la compañía y a su presencia en distintas regiones del país.

La empresa aclaró que no se trata de un cierre definitivo de sus operaciones ni de una quiebra, sino de una reestructuración orientada a mejorar su eficiencia y adecuar sus costos a las condiciones actuales del mercado automotor.

¿Por qué Grupo Americar cerró 24 sucursales en Chile?

La decisión se produjo tras un análisis interno que identificó locales con bajos niveles de rentabilidad en diferentes zonas del país. Frente a un escenario de menor demanda, la compañía optó por concentrar sus operaciones en puntos estratégicos y reducir gastos asociados al funcionamiento de sucursales menos eficientes.

El ajuste responde además a la transformación que experimentó el mercado automotor chileno después del auge registrado entre 2021 y 2022. Durante ese período se alcanzaron niveles excepcionales de comercialización de vehículos, una situación que posteriormente comenzó a normalizarse y derivó en una disminución de las ventas.

Grupo Americar inició una reorganización que incluyó el cierre de 24 sucursales en distintas regiones de Chile. Fuente: Shutterstock Shutterstock

¿Cuántos trabajadores fueron despedidos?

Como parte del plan de reorganización, la empresa redujo su plantilla laboral en más de 400 puestos de trabajo. La medida impactó a distintas áreas de negocio y se convirtió en uno de los mayores ajustes realizados recientemente dentro de la industria automotriz chilena.

La reducción de personal se enmarca en una estrategia destinada a disminuir costos operativos y mejorar la sostenibilidad financiera de la compañía. Las empresas del sector enfrentan actualmente mayores desafíos relacionados con financiamiento, costos comerciales y cambios en el comportamiento de los consumidores.

¿Grupo Americar cerró definitivamente sus operaciones?

A pesar del impacto generado por la noticia, la empresa continúa operando en Chile y Perú. La reorganización no implica el fin de sus actividades comerciales, sino una adaptación a las nuevas condiciones del mercado para mantener su competitividad a largo plazo.

La compañía conserva una amplia red de negocios vinculados a la venta de vehículos nuevos y usados, además de servicios asociados al sector automotor. Su objetivo es fortalecer la estructura financiera y prepararse para aprovechar una eventual recuperación de la demanda en los próximos años.