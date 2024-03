Aparecen cisnes negros: el mercado elige creer

Si una característica define al actual equipo económico es la prudencia. Juega sobre seguro. O lo que más se acerque. Lo reflejan la gran cantidad de controles que existen actualmente en la plaza cambiaria, cepos de diferentes alcances, montos. Lo refleja también la reciente baja de tasas de pases y la liberación de los plazo fijos . Podría haberse bajado la tasa varias semanas antes, con menor costo cuasifiscal. Pero la realidad mata esos supuestos, difíciles de comprobar para ser rigurosos.

El tándem Luis Caputo - Santiago Bausilli viene mes a mes sumando reservas, mostrando descenso de inflación, equilibrio fiscal, saneamiento del BCRA. Prefieren tomar una medida tarde antes que pecar por tempraneros. Al fin y al cabo son hombres formados en el mercado financiero, y saben que el timing es importante. El que se apura pierde.

Banqueros que asistieron a una reunión en el BCRA hace una semana relataron que todavía se está lejos del levantamiento de las restricciones cambiarias. Las reservas siguen siendo negativas. Al ritmo actual de compras, podría que a fin de mes ya estén arriba de la línea de flotación. "Los dólares que había el 10 de diciembre alcanzaban para dos semanas más y eran de los ahorristas" señalaron fuentes que participaron de ese encuentro.

¿Qué datos son determinantes para definir el levantamiento del cepo? Además del stock de reservas, los pasivos remunerados del BCRA como porcentaje del PBI y en dólares. Por las propias declaraciones de Javier Milei, deberían hacer falta u$s 15.000 millones más. Tanto Caputo como Bausili coinciden en que para mantener la inflación baja, se debe poder mantener al dólar sin saltos bruscos. Aplica el actual ministro el mismo pensamiento que sostenía desde el BCRA en 2018, cuando se enfrentaba con el staff del FMI para poder intervenir en el mercado de cambios. Nada ha cambiado. Pasa salir a flotar libremente, levantar restricciones, debe contar con artillería en el BCRA.

Imaginemos un enfrentamiento como el que hubo con gobernadores con un tipo de cambio sin restricciones. El salto hubiera sido inmediato como el impacto en los precios. Ello es lo que quiere evitar el tándem. Y focos de conflicto político por lo visto hasta ahora pueden surgir en cualquier momento. Los cisnes negros son más de lo que se pueden imaginar. En el Congreso, el kirchnerismo buscaba a cualquier costo voltear el DNU por más que con ello quede sin efecto las bondades de la derogación de la ley de alquileres . En la sesión de hoy habrá mucho en juego. ¿Y si avanza ese rechazo? Los enfrentamientos también son internos y con la vice. No son muestras que den tranquilidad. Los gobernadores jugarán un rol clave en la sesión de hoy. Eventualmente primará el espíritu del Pacto de Mayo . ¿Y la aprobación de la ley de movilidad previsional? Es otro elemento determinante.

La batalla contra la inflación tendrá un nuevo capítulo con las tarifas de gas . Se está definiendo el incremento a ser aplicado según las diferentes categorías de consumo. Sin se quitaran todos los subsidios habría que multiplicar por seis. La intención es que rija desde el 15. Las cuentas públicas deben cerrarse y el recorte de subsidios es central. No hay margen. El canje de los vencimientos de la deuda en pesos de 2024 da oxígeno: hay menos intereses a pagar ese año, lo que reduce la meta de superávit financiero, estimado ese número en 0,5% del PBI.

El trimestre de oro en la liquidación de dólares de la soja es mayo, junio y julio. Ahí llega la dulzura cambiaria. Hay utilidades en el sector y seguramente en junio llegará la tan ansiada normalización cambiaria. Seguramente después del 25 de Mayo. Antes pueden verse levantamiento de restricciones en forma gradual.

La recesión es lo que pone presión a la normalización cambiara. Sin levantamiento de cepos, la llegada de inversiones (las no financieras) no se producirán. Rige el ver para creer. Van surgiendo luces de esperanza. Una automotriz sale a vender en cuotas autos en forma inminente. Los efectos de la baja de tasas y de la inflación pueden empezar a gatillar aunque sea tímidamente, las primeras ofertas de créditos en las próximas semanas. Los bancos temen prestar en recesión y el sector privado por ahora no muestra demasiado interés. Como dijo Mark Twain, "el banquero es alguien que te presta su paraguas cuando hay sol y te lo retira cuando llueve" .

A mediados de abril el presidente Milei viajará a Capri para la cumbre del Grupo de los 7, tras la invitación de Giorgia Meloni . La agenda internacional sorprende y la foto desde esa isla tendrá su impacto político en un mes en que bien podría mostrar una inflación en descenso y rumbo al ansiado dígito.