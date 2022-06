Alivio fiscal para monotributistas y autónomos: las 7 críticas demoledoras de un tributarista

Según el tributarista Sebastián Domínguez, socio de SDC Asesores Tributarios, el proyecto de alivio fiscal para monotributistas y autónomos que impulsa el titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, resulta "insuficiente".

La propuesta, que se tratará este miércoles en la Cámara Baja, apunta a beneficiar a unos 4,5 millones de argentinos a través de la suba de los topes máximos de facturación sin modificar la cuota que los monotributistas deben pagar.

Pese al alivio que esto supondría, para Domínguez la medida no sería suficiente para cubrir las deficiencias tanto del régimen de autónomos como de monotributistas, los cuales precisan "modificaciones de fondo".

ALIVIO FISCAL: LAS SIETE RAZONES POR LAS QUE ES "INSUFICIENTE"

Como parte de su crítica al proyecto de Massa, el tributarista Sebastián Domínguez planteó siete razones por las cuales la iniciativa oficial resulta "insuficiente" :

1. Los nuevos montos siguen estando desactualizados

El tributarista explicó que el problema con los nuevos montos de facturación para las distintas categorías del monotributo "ya nacen desactualizadas" en contraste con la inflación de los últimos meses.

Aunque se espera que la suba de precios del primer semestre del 2022 cierre entre el 36 y el 38%, el incremento de los montos de facturación contemplado en el proyecto que se tratará este miércoles en Diputados implica una suba del 29,12% desde el 1° de julio.

2. Falta de actualización de los parámetros montos de alquileres y precio unitario de venta

Tal como explica Domínguez, "el ajuste de los montos de facturación se realiza por el efecto de la inflación", por lo que ciertos contribuyentes quedarán directamente excluidos del régimen.

3. Los excluidos no se incorporarán este semestre

Además, el proyecto oficialista no contempla para este semestre la inclusión de los monotributistas que quedarán por fuera del régimen ante la actualización de los topes máximos.

"Esto debe modificarse ya que no resulta razonable que alguien haya facturado menos de los nuevos topes y deba mantenerse en el régimen general sin poder reingresar al monotributo", explica el tributarista de SDC Asesores.

4. Se delega la facultad para actualizar los parámetros de Ingresos Brutos al Poder Ejecutivo

Según el especialista, la ley que finalmente se apruebe debería establecer ajustes automáticos cada semestre en base a la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC), desligando así los ajustes de la esfera de acción del Ejecutivo.

Además, Domínguez también propone "una cláusula gatillo que adelante la actualización siempre que la inflación acumulada desde el inicio de cada semestre supere un parámetro" establecido previamente, el cuál podría ser del 15%.

5. Falta de capacidad contributiva de los trabajadores autónomos

"El proyecto de ley incrementa la deducción especial para los trabajadores autónomos en la suma de $ 252.564,84 anuales, es decir, $ 21.047,07 mensuales ", repasa Domínguez, explicando que un trabajador autónomo con una ganancia neta mayor a $ 63.141 debe pagar el Impuesto a las Ganancias, piso que subiría a $ 84.188 de aprobarse la propuesta.

Ante esto, el especialista critica: "Un autónomo que gana $ 84.188 difícilmente llega a cubrir sus necesidades básicas y a las claras no tiene capacidad contributiva ". Es por esto que la reforma de Massa "no cambia la situación extrema y crítica de los autónomos".

6. Sostiene la injusta asimetría entre los empleados en relación de dependencia y los trabajadores autónomos

En línea con el punto anterior, el tributarista critica la diferencia entre los trabajadores autónomos y quiénes se encuentran en relación de dependencia: mientras que, luego de la reforma, el trabajador autónomo que gane $ 2.800.000 pagará $ 429.000, "el empleado en relación de dependencia no pagará nada".

7. La falta de actualización automática por la variación del IPC

Finalmente, Domínguez critica que "las deducciones, las escalas y otros importes vinculados al impuesto a las ganancias" se ajustan todos los años en base a la variación del RIPTE (Remuneraciones Imponibles Promedio de los Trabajadores Estables) de octubre de un año respecto a octubre del año anterior .

"Además, hay otros importes que directamente no se actualizan como el tope deducible por los gastos de combustibles, lubricantes, patentes, seguros, reparaciones ordinarias, y demás gastos de mantenimiento y funcionamiento de automóviles que no sean bienes de cambio, o cuya explotación no constituya el objeto principal de la actividad gravada que se encuentra fijado en la suma de $ 7.200 anuales por unidad desde 1998", pormenoriza el especialista.

Y concluye con una propuesta para resolver esto: "El proyecto debe contemplar la actualización de los valores vinculados al impuesto a las Ganancias por la variación del IPC en forma automática semestral con una cláusula gatillo que adelante el mismo siempre que la inflación acumulada desde el inicio de cada semestre supere un parámetro que podría ser el 15%".