La Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP) confirmó que el Impuesto de Sellos dejará de aplicarse sobre el financiamiento de las tarjetas de crédito. La medida se aplicará de forma automática en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA). El organismo señaló en un comunicado que los contribuyentes no deberán realizar ningún trámite para acceder a este beneficio. Por lo tanto, quienes paguen el saldo mínimo de la tarjeta y financien el resto del resumen no tendrán que abonar el Impuesto de Sellos, cuya alícuota era del 1,2%. Desde la administración de Jorge Macri apuntan que la decisión contribuirá a reducir el costo del financiamiento para los porteños. Es decir, los usuarios afrontarán un importe menor en el resumen de la tarjeta. La iniciativa, aprobada previamente en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires (Presupuesto 2026) con el apoyo de diferentes bloques, se pondrá en marcha “en un contexto económico en el que muchas personas recurren a la financiación con tarjeta o enfrentan mayores dificultades para cumplir con los pagos en tiempo y forma”. Desde el gobierno porteño indicaron que la medida se enmarca en un conjunto de iniciativas orientadas a reducir la carga impositiva. Entre ellas, destacaron la exención del 100% del Impuesto de Sellos para la compra de una vivienda única y familiar. “A partir de este año, se actualizó en $ 226.100.000 el valor máximo de la propiedad para acceder a este beneficio”, precisaron. La eliminación del Impuesto de Sellos sobre el financiamiento de la tarjeta de crédito responde a una problemática cada vez más recurrente: los contribuyentes buscan cumplir con sus obligaciones en un contexto de dificultades financieras.