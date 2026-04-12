La estabilización ya mostró resultados en las grandes variables de la economía. La inflación se desaceleró, se sostuvo el superávit fiscal y la actividad en algunos sectores volvió al sendero de la recuperación y del crecimiento. Pero la verdadera prueba empieza ahora: que esa mejora deje de verse solo en los indicadores y empiece a sentirse en la vida cotidiana. 2024 fue el año del shock. Había que corregir rápido y en serio. Bajar la inflación, ordenar las cuentas públicas y reconstruir credibilidad después de años de desorden. Fue un proceso duro, desigual y, sobre todo, inevitable. En 2025 empezaron a aparecer los primeros resultados: la economía dejó atrás el piso, la inflación entró en un sendero descendente y el ancla fiscal empezó a ordenar expectativas. La discusión de 2026 ya no pasa por si el programa estabiliza, sino por si logra algo más difícil: transformar esa estabilidad en mejora del ingreso, del consumo y de la actividad en la economía real. Porque una economía puede mejorar en los agregados y, sin embargo, no terminar de recomponer aquello que define la percepción social del rumbo: el bolsillo. Ahí está hoy el punto crítico. El consumo masivo todavía no termina de reaccionar con fuerza, los salarios vienen de una caída importante en términos reales como consecuencia del pico inflacionario del 2023 que no se logra dejar atrás y la recuperación del mercado interno es, por ahora, parcial. Son señales que no contradicen la estabilización, pero sí marcan claramente el límite de esta etapa. La lógica es simple, pero exigente. Sin estabilidad macroeconómica no hay base para crecer. Sin crecimiento no hay mejora del poder adquisitivo. Sin mejora del poder adquisitivo no hay consumo sostenido. Y sin consumo, las PyMEs —que explican la mayor parte del empleo privado—, no tienen incentivo a invertir ni a contratar. Ese círculo virtuoso existe. Pero no se activa solo. Por eso, si 2024 fue el año de la macro, 2026 tiene que ser el año de la micro. El año en el que las condiciones que se lograron empiezan a traducirse en decisiones concretas en la economía real. El crédito juega en ese proceso un rol central. La desaceleración de la inflación comenzó a abrir una ventana que Argentina no tenía desde hace mucho tiempo. La oportunidad para que las tasas bajen y que surjan líneas para PyMEs, para inversiones para potenciar el crecimiento. Y también para los consumidores, aunque en este punto muchos discuten qué productos se deben financiar. El contexto externo hoy, tensiona el camino de la inflación. Y el nivel de deuda que muestran algunos sectores condiciona la posibilidad de que la baja en las tasas potencien el movimiento. Las opiniones son divididas: si bajan las tasas ¿cuánto se destinará a inversión o consumo y cuánto a mejorar las condiciones de la deuda ya existente? Entonces ya el desafío es otro: no es que el crédito exista, sino que llegue a donde tiene que llegar. Más allá de lo que ha sucedido en otras oportunidades donde queda restringido a quienes menos lo necesitan. Sino que efectivamente funcione como puente entre la estabilización y la reactivación. El otro eje es el salario real. Ahí se define si la estabilización se convierte en bienestar o queda como una mejora estadística. La desaceleración de la inflación empieza a generar condiciones para que los ingresos le ganen a los precios, aunque sea de forma gradual. No es automático ni está garantizado. Y en este punto hay algo clave: la baja de la inflación no es solo orden macro. Es, en la práctica, la principal política de mejora del ingreso. Por eso es clave que, el camino de la desaceleración se consolide aún con el escenario externo adverso. Hay un tercer factor menos visible, pero igual de determinante: la estructura de costos. Argentina sigue operando con un esquema impositivo que encarece cada eslabón de la cadena productiva. Ingresos Brutos, tasas municipales y otros tributos en cascada se acumulan y terminan trasladándose a precios. En ese contexto, el consumo no depende solo del salario o del crédito, sino también de cuánto cuesta producir y vender. Reducir esa carga no es solo una demanda del sector privado. Es una condición necesaria para que los precios puedan bajar en términos reales de manera sostenida. La macro ya no es el problema principal, pero todavía no alcanza para ser la solución completa. La Argentina de hoy tiene algo que no tuvo en mucho tiempo: un punto de partida más sólido y cierta previsibilidad. Pero eso, por sí solo, no garantiza resultados. Lo que define esta etapa es la capacidad de leer correctamente el momento. Y el momento ya no pide más ajuste macro, sino profundidad en la economía real. Consolidar el rumbo no es repetir las mismas medidas que sirvieron para estabilizar. Es entender que la siguiente fase requiere otro tipo de decisiones. Decisiones que apunten a que la mejora empiece a ser una experiencia. Porque al final, todo el programa económico se juega ahí: en la PyME que vuelve a invertir, en la familia que recupera capacidad de consumo y en el trabajador que empieza a sentir que el salario rinde un poco más. 2026 puede ser ese año. Las condiciones están dadas. Aprovecharlas es la verdadera tarea.