Todos lo desechan a la basura pero posee oro de 22 quilates que puede costar miles de dólares (Fuente: archivo).

Un conjunto de científicos provenientes de Suiza realizó un hallazgo sin precedentes: recuperaron oro de 22 quilates a través de residuos electrónicos comunes. Esto fue logrado sin dañar el medio ambiente.

Se trata de un descubrimiento que reabre nuevas ventanas en el mundo del reciclado. El hallazgo fue abarcado por el grupo ETH Zurich, una universidad pública de alto prestigio fundada en 1854.

Un descubrimiento científico promete cambiar la forma en que el mundo recupera oro, ofreciendo una alternativa más segura y eficiente que podría transformar industrias enteras. Lo que hasta ahora parecía un desafío costoso y contaminante empieza a vislumbrar una salida innovadora.

Oro y reciclaje: método para extraer minerales de componentes electrónicos

Un hallazgo proveniente de Australia ha suscitado un notable interés en sectores relacionados con el método de reciclaje que permite la obtención de oro a partir de componentes electrónicos. La clave radica en un proceso que consigue extraer oro de altísima pureza sin la necesidad de utilizar químicos peligrosos que suelen perjudicar al medioambiente.

Los primeros resultados divulgados por los investigadores presentan cifras sorprendentes: el material obtenido supera el 99% de pureza, un nivel que resulta complicado de alcanzar incluso con las técnicas tradicionales de refinamiento.

Descubrimiento científico promete revolucionar la recuperación de oro de manera sostenible. (foto: archivo).

Métodos innovadores para recuperar oro

Un grupo de investigadores de ETH Zurich, Suiza, ha desarrollado un proceso innovador que permite la extracción de oro de 22 quilates a partir de componentes electrónicos desechados.

El equipo interdisciplinario de Flinders University, en Australia, ha desarrollado un procedimiento que reemplaza el uso de cianuro, uno de los compuestos más cuestionados por su toxicidad, por ácido tricloroisocianúrico (TCCA), una sustancia que se utiliza habitualmente en la desinfección de agua.

Sin embargo, el verdadero avance radica en la utilización de un polímero de azufre que es capaz de unirse selectivamente al oro disuelto. Tras un proceso controlado de calentamiento o tratamiento químico, el metal precioso se libera en forma pura y el polímero puede reutilizarse, lo que convierte al método en una opción sostenible y económica.

Impacto en empleo y economía: lo que debes saber

Este avance no solo abre la puerta a un reciclaje más seguro de componentes electrónicos, sino que también plantea un cambio de paradigma en la minería. Al prescindir del cianuro, el nuevo proceso reduce riesgos ambientales y sanitarios, aportando soluciones alineadas con la economía circular.

Entre sus principales beneficios se destacan:

Reducción de desechos electrónicos

Recuperación efectiva de oro

Generación de empleo

Impulso a la economía circular

Hacia una nueva etapa en la gestión de residuos electrónicos

Se prevé que la innovación genere nuevas oportunidades de empleo en sectores tales como la gestión de residuos tecnológicos, la ingeniería química y la sostenibilidad industrial.

El descubrimiento, que se encuentra en fase de investigación, anticipa un futuro en el que la extracción de oro se realiza de manera más limpia y eficiente, ofreciendo beneficios tanto económicos como ecológicos.