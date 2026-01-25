Ni Barichara ni Villa de Leyva: este es el pueblo de Boyacá donde se elabora el queso más premiado de Colombia

El auge de las freidoras de aire ha dado origen a una nueva categoría de electrodomésticos de cocina. En este contexto, Lidl ha añadido a su oferta la freidora de aire caliente 9 en 1 Silvercrest, un dispositivo que integra en un único aparato las funciones de freidora, mini horno y deshidratador, diseñado para cocinar con escaso o nulo uso de aceite, optimizando así el espacio en la encimera.

Su diseño tipo horno, junto con una capacidad de 12 litros y una potencia de 1800 W, la posiciona como una opción práctica para familias o para aquellos que desean preparar múltiples raciones simultáneamente sin recurrir al horno convencional. Además, está dirigida a quienes buscan mantener una alimentación más equilibrada sin sacrificar las texturas crujientes.

Con la introducción de nuevos modelos multifunción, un número creciente de usuarios comienza a abandonar las freidoras de aire tradicionales en favor de estos dispositivos “todo en uno” que permiten hornear, asar o gratinar en un solo aparato. La propuesta de Silvercrest está orientada precisamente a este segmento: individuos que desean cocinar de manera rápida, con un manejo sencillo y evitando la acumulación de diversos aparatos en la cocina.

Descubre el funcionamiento de la freidora 9 en 1 de Lidl

La freidora de aire caliente 9 en 1 Silvercrest es un dispositivo multifuncional que opera mediante un sistema de aire caliente de alta velocidad. Este equipo está equipado con una pantalla táctil y programas automáticos que regulan el tiempo y la temperatura, que varían de 40 °C a 200 °C, para una variedad de recetas. La marca presenta este modelo como una solución para cocinar sin grasa añadida y con un consumo energético más eficiente que el de un horno convencional.

Este tipo de aparato está diseñado para aquellos que desean reemplazar varios electrodomésticos: puede sustituir a una freidora tradicional, un pequeño horno eléctrico e incluso una parrilla de sobremesa para ciertas preparaciones. La circulación uniforme del aire caliente contribuye a obtener alimentos dorados por fuera y tiernos por dentro, desde verduras asadas hasta piezas de pollo completas.

La máquina cuenta con una ventana panorámica XL y luz interior, lo que permite observar el proceso de cocción sin necesidad de abrir la puerta, evitando así la pérdida de calor. En su interior, ofrece múltiples niveles para colocar bandejas o accesorios, permitiendo la preparación de varias elaboraciones simultáneamente o adaptar el espacio según el tamaño de cada plato.

Freidora de aire caliente 9 en 1 Silvercrest: la solución multifunción para tu cocina. (Foto: archivo).

Cómo preparar comidas de 9 maneras diferentes

Según la descripción oficial, la freidora 9 en 1 permite cocinar de hasta nueve formas diferentes, entre ellas freír, hornear, asar, gratinar, tostar, recalentar, cocinar al vapor, deshidratar y rostizar al estilo “rotisserie”. Estos modos se combinan con programas preconfigurados para patatas fritas, pollo, verduras u otras recetas habituales, lo que facilita el uso para quienes no desean ajustar manualmente cada parámetro.

El equipo incluye un temporizador estándar de 1 a 60 minutos y un modo específico de deshidratación de 1 a 24 horas, pensado para frutas, hierbas o snacks crujientes. Esta función, sumada a la posibilidad de cocinar prácticamente sin aceite, la convierte en una opción interesante para quienes preparan colaciones caseras o buscan aprovechar mejor los alimentos frescos.

Entre los accesorios se cuentan varias bandejas de rejilla para hornear o deshidratar, una bandeja continua, un espetón giratorio para pollo, una cesta redonda para patatas, un set de pinchos para kebab y un asa para extraer las piezas calientes con seguridad. Muchos de estos componentes son aptos para lavavajillas, lo que simplifica la limpieza diaria. El paquete se completa con un pequeño libro de recetas pensado para aprovechar al máximo las funciones del aparato desde el primer día.

Ficha rápida sobre la freidora 9 en 1 Silvercrest y sus datos clave

Según la información disponible en la web oficial de Lidl y en medios especializados, se presentan a continuación algunos aspectos a considerar antes de realizar la compra: