En numerosos hogares se encuentra oro de 22 quilates sin que sus propietarios lo sepan. Este valioso metal está presente en un electrodoméstico muy habitual en la cocina y se utiliza por sus propiedades únicas, que lo hacen indispensable en la industria electrónica.

Actualmente, distintos equipos incorporan pequeñas cantidades de este material para mejorar la conductividad eléctrica y la resistencia al desgaste. Incluso, mediante procesos químicos especializados, es posible recuperarlo y obtener un beneficio económico a partir de dispositivos que ya no se usan.

Este electrodoméstico tiene oro de 22 quilates: cuál es

El microondas es uno de los electrodomésticos más comunes que contiene en su interior oro de 22 quilates, lo que representa una pureza de aproximadamente 91,6%.

Varios electrodomésticos cotidianos incorporan pequeñas cantidades de oro en sus componentes internos por sus propiedades únicas. (Fuente: Archivo) Zephyr18

Este metal se encuentra principalmente en los circuitos del panel de control , en pequeñas cantidades que requieren procedimientos técnicos complejos para su extracción.

Por qué hay electrodomésticos con oro de 22 quilates

El oro se utiliza en la industria electrónica debido a sus características sobresalientes:

Alta conductividad eléctrica : permite que la corriente fluya sin obstáculos.

: permite que la corriente fluya sin obstáculos. Resistencia a la corrosión : no se oxida fácilmente, incluso en ambientes húmedos.

: no se oxida fácilmente, incluso en ambientes húmedos. Baja resistividad : reduce la pérdida de energía en forma de calor.

: reduce la pérdida de energía en forma de calor. Maleabilidad y ductilidad: puede moldearse en cables finos o láminas para circuitos detallados.

Estas propiedades explican por qué el oro está presente en diversos dispositivos que se utilizan a diario en el hogar.

Cuáles son los otros electrodomésticos que contienen oro en su interior

Además del microondas, otros aparatos incorporan oro en sus componentes internos:

Televisores y monitores , en sus conectores internos.

, en sus conectores internos. Celulares y computadoras , en las tarjetas madre y chips.

, en las tarjetas madre y chips. Aires acondicionados y heladeras , en algunas conexiones eléctricas.

, en algunas conexiones eléctricas. Cámaras, en los contactos de batería y conectores de transferencia de datos.

Así se puede extraer el oro de los electrodomésticos

Investigadores de la Escuela Politécnica Federal de Zurich y Empa-Swiss Federal Laboratories desarrollaron un método innovador para recuperar oro de dispositivos obsoletos. La técnica, publicada en la revista Advanced Materials, utiliza suero de leche para crear fibrillasamiloides que, bajo condiciones específicas, se transforman en aerogeles capaces de atraer y capturar metales de los circuitos electrónicos.

Investigadores hallaron métodos innovadores para extraer metales preciosos de los componentes internos de aparatos electrónicos en desuso. (Fuente: Archivo)

A partir de 20 placas madre de computadoras viejas, lograron obtener una pepita de oro de 22 quilates con un peso de 450 miligramos, lo que demuestra el potencial económico de este procedimiento.

Qué significa que el oro sea de 22 quilates

El oro puro tiene 24 quilates, lo que equivale a una pureza del 100%. El de 22 quilates contiene 22 partes de oro y dos de otros metales como cobre o plata, lo que le otorga mayor durabilidad y resistencia sin perder su valor. En porcentaje, 22 quilates representa alrededor del 91,6% de pureza.