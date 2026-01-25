Colombia ha realizado un avance significativo en su plan de modernización militar al formalizar la adquisición de 17 aviones de combate Gripen, los cuales sustituirán a la obsoleta flota de aeronaves israelíes Kfir que aún se encuentran en operación en el país. Este anuncio fue realizado por el presidente Gustavo Petro el pasado viernes, tras la firma de un contrato por 16,5 billones de pesos (aproximadamente USD 4.387 millones) con la empresa sueca Saab.

Durante la celebración de los 106 años de la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC) en Cali, en el suroeste del país, el mandatario afirmó: “Este momento es histórico para los colombianos y colombianas, se está firmando el contrato por 16,5 billones de pesos entre el Ministerio de Defensa de Colombia y la empresa Saab de Suecia para la adquisición de 17 aeronaves Gripen nuevas”.

Petro enfatizó que los nuevos cazas proporcionan “superioridad aérea, con la más alta tecnología”, una capacidad que, según sus declaraciones, fortalecerá la seguridad y la defensa nacional. Asimismo, destacó que “tendrán un impacto de responsabilidad social y ambiental en temas de energía, agua y salud. Espero que representen una innovación absoluta y una modernidad en el desarrollo de la Fuerza Aeroespacial Colombiana”.

¿Cuándo se entregarán los aviones Gripen a Colombia?

Según informó la agencia EFE, la empresa sueca Saab, por su parte, confirmó mediante un comunicado la firma del contrato y detalló que las entregas de las aeronaves están programadas para realizarse entre 2026 y 2032.

“El contrato incluye 15 aviones de combate Gripen E de una plaza y dos Gripen F de dos plazas, así como el equipo y las armas correspondientes, la formación y los servicios”, precisó la compañía.

El presidente y director ejecutivo de Saab, Micael Johansson, aseguró sentirse “honrado” de que Colombia haya elegido sus aeronaves para mejorar sus capacidades de defensa aérea: “Esto marca el comienzo de una sólida y duradera relación que reforzará la defensa y la seguridad de Colombia, beneficiará a su población e impulsará la capacidad de innovación del país”.

Colombia adquiere 17 aviones Gripen para modernizar su flota militar y fortalecer la defensa. (foto: archivo).

Razones por las que el país eligió estos cazas

El viernes 14 de noviembre, el Ministerio de Defensa anunció su decisión y divulgó diversas piezas informativas que subrayaron la magnitud de la inversión realizada por el Gobierno Nacional. En este balance, la cartera enumeró las principales razones que justifican la elección del Gripen:

Se trata de aeronaves completamente nuevas.

Permiten un despliegue rápido en cualquier región del país.

Su operación y mantenimiento resultan más económicos frente a otras alternativas.

La estrategia del Gobierno Petro para transformar la defensa nacional

En julio pasado, Petro anunció que impulsaría una transformación profunda en la estrategia de defensa del país, centrada en diversificar los proveedores de armamento militar, al advertir que “los que eran amigos antes no lo son ahora”, en referencia a la tensión con los Estados Unidos y la ruptura de relaciones con Israel por la guerra en Gaza.

Petro ya había expresado desde 2022 su intención de retirar los Kfir porque estaban al borde de su vida útil y, según dijo entonces, “era un peligro subirse sobre esos aparatos”. En paralelo, este modelo sigue ganando presencia internacional: el mes pasado, el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski y el primer ministro sueco, Ulf Kristersson, firmaron un acuerdo de intenciones para que Kiev pueda adquirir hasta 150 cazas Jas Gripen.

Según explicó, esta transición tendrá dos etapas: una primera de compras a distintos países, como la reciente adquisición de los cazas Gripen suecos y una segunda enfocada en fortalecer la industria nacional para que Colombia sea “dueña de sus propias armas”.

En esa línea, el Gobierno seleccionó en abril a Saab como proveedora de los nuevos Gripen, que sustituirán la antigua flota de Kfir adquirida de segunda mano en los años ochenta. Para renovar sus aeronaves de combate, Colombia evaluó alternativas como los F-16 de Lockheed Martin y los Dassault Rafale franceses, pero finalmente optó por los Gripen, siguiendo una decisión similar a la de Brasil.