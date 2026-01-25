De acuerdo a una simulación, únicamente dos naciones poseerían las condiciones sociales y naturales necesarias para subsistir a una Tercera Guerra Mundial. (Fuente: IA)

La discusión sobre la posibilidad de una Tercera Guerra Mundial resurge con frecuencia en el ámbito público. En este contexto, la inteligencia artificial (IA) ha ofrecido análisis sobre qué países latinoamericanos podrían estar mejor preparados para enfrentar un escenario crítico, teniendo en cuenta su geografía, recursos y ubicación estratégica.

Desde esta perspectiva, ChatGPT (modelo de IA) evalúa diversos factores, tales como la proximidad a zonas de conflicto, la capacidad alimentaria y hídrica, la matriz energética y las instituciones. El resultado de este análisis, aunque especulativo y sujeto a debate, señala a Chile y Uruguay como las naciones con mayores probabilidades relativas de continuidad.

Tercera Guerra Mundial: los dos países que sobrevivirán según la IA

Según la simulación efectuada con el modelo ChatGPT, los países que presentan la mayor probabilidad relativa de estabilidad institucional y social son Chile y Uruguay.

El razonamiento fundamental combina baja visibilidad como objetivo militar, sólida disponibilidad de agua y alimentos, redes eléctricas con un fuerte aporte renovable y posición geográfica alejada de focos principales.

En Chile, la cordillera de los Andes, la extensa línea costera del Pacífico Sur y la baja densidad poblacional del extremo sur facilitan rutas de abastecimiento y zonas de refugio; su matriz energética integra hidro, solar y eólica. Por su parte, Uruguay se distingue por su estabilidad política, población reducida, agua dulce y alta participación de energías limpias, además de mantener un perfil internacional moderado.

Tercera Guerra Mundial: razones por las que no intervienen otros países de la región

El modelo descarta a estados con elevada exposición a nodos estratégicos globales o con grandes polos industriales/energéticos susceptibles de convertirse en blancos. México comparte frontera y cadenas críticas con EE.UU.; Brasil concentra infraestructura sensible; Colombia y Perú se ubican cerca de rutas marítimas esenciales del Pacífico.

Argentina también fue evaluada, con recursos y territorio amplios; sin embargo, su extensión, activos energéticos y puertos atlánticos podrían incrementar la posibilidad de impacto en un conflicto mayor.

Se reitera: es una simulación orientativa elaborada con ChatGPT, útil para discutir escenarios, no para anticipar el futuro.

Factores evaluados por la IA en su selección

Según el análisis del modelo, los siguientes criterios fueron determinantes para la identificación de Chile y Uruguay: