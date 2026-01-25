Adiós a la licencia de conducir para mayores de 65 años: no podrán renovar el permiso si no cumplen con este requisito (Fuente: archivo).

Los conductores mayores de 65 años en Colombia deben anticiparse a la expiración de su permiso de conducción. La normativa exige la demostración de aptitud física, psicológica y coordinación motriz a través de un examen realizado en un Centro de Reconocimiento de Conductores (CRC) autorizado.

En este contexto, el Ministerio de Transporte establece, mediante la Resolución 217 de 2014, las pautas para la emisión de dichos certificados de aptitud, así como los aspectos que se evalúan (visión, audición, coordinación, condiciones físicas y mentales, entre otros). Esta obligación es aplicable a todos los conductores, adquiriendo una relevancia particular en edades avanzadas debido a la reducción en los plazos de vigencia.

Si el certificado no se encuentra registrado en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), la entidad correspondiente no podrá proceder con la renovación del documento. Esta disposición es parte de las directrices oficiales de la Alcaldía de Bogotá y la Ventanilla Única de Servicios, que también verifican el cumplimiento del requisito de estar al día con las multas.

Certificado en el RUNT: esencial para la renovación

Para actualizar la licencia, la autoridad de tránsito consulta en el RUNT que el usuario tenga un certificado válido del examen físico, mental y de coordinación motriz expedido por un CRC y reportado mediante el sistema SICOV. Si el documento no está cargado o ya venció, la solicitud será rechazada. Además, debe estar inscrito en el RUNT, presentar su cédula y no tener sanciones pendientes (o haber suscrito acuerdo de pago).

Considere un aspecto operativo que suele pasarse por alto: el certificado médico tiene una vigencia máxima de seis meses; si deja transcurrir ese plazo sin completar el proceso, deberá repetir los exámenes.

Conductores mayores de 65 años en Colombia: requisitos para renovar el permiso de conducción. Shutterstock

¿Cada cuánto se renueva después de los 65 y cuándo es anual?

La vigencia de los servicios se establece de acuerdo con el tipo de servicio y la edad del solicitante:

Conductores mayores de 65 años en Colombia: requisitos para renovar el permiso.

Servicio privado A y B para tus necesidades

Entre 60 y 80 años: cada 5 años .

Menores de 60 años: cada 10 años .

Mayores de 80 años: anual.

Servicio público en la actualidad

Mayores de 60 años: anual. Menores de 60 años: cada 3 años.

No existe una “edad límite” que impida la renovación automática; lo fundamental es demostrar la aptitud médica y cumplir con los plazos establecidos.

En Bogotá, la Ventanilla Única de Servicios ha establecido para 2025 las siguientes tarifas: $128.700 para automóviles y $222.100 para motocicletas (sujetas a ajustes locales).