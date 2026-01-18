Hallazgo del siglo | Desentierran monedas y lingotes de oro en un campo sembrado y pertenece a un sólo país.

Una nueva ola de frío ingresa a partir del jueves al país y pronostican tormentas eléctricas, granizo y vientos fuertes en todas estas zonas

Un equipo de especialistas en arqueología europea confirmó el hallazgo de un antiguo conjunto de objetos de oro en una zona rural cercana a la ciudad de Pilsen, en la República Checa. El descubrimiento se produjo tras tareas sistemáticas de prospección y estudio del subsuelo, que permitieron detectar piezas metálicas ocultas durante un período prolongado.

Según informaron desde el Museo y Galería del Norte de Pilsen, los elementos recuperados —entre los que se cuentan monedas antiguas y pequeños lingotes— aportan información clave sobre la ocupación celta en Europa Central. Los especialistas subrayaron que el hallazgo no solo destaca por su relevancia histórica, sino también por el notable estado de preservación, una condición que facilitará futuras investigaciones sobre las dinámicas económicas y culturales de las comunidades que habitaron la región siglos atrás.

Especialistas del Instituto Arqueológico de la Academia Checa de Ciencias señalaron que el siguiente paso del estudio se centrará en análisis isotópicos del material. Estas pruebas permitirán establecer si el oro fue extraído de yacimientos locales o si llegó a la región a través de redes de intercambio antiguas, lo que aportaría nuevas pistas sobre las rutas comerciales y la organización económica de las comunidades que habitaron la zona.

Los expertos del Instituto Arqueológico de la Academia Checa de Ciencias realizaron los análisis de oro. (Fuente: archivo)

Hallan oro en República Checa: cómo fue hallado el tesoro

El descubrimiento no ocurrió de un día para otro ni fue producto del azar absoluto. Años antes de que el hallazgo se hiciera público, un aficionado a la detección de metales localizó un pequeño fragmento que llamó la atención de los especialistas. Se trataba de una antigua moneda de oro, cuyo estilo permitió ubicarla en torno al siglo II antes de Cristo.

Ese primer indicio llevó a que arqueólogos profesionales comenzaran a observar el terreno con mayor detenimiento. La zona, utilizada actualmente con fines agrícolas, fue intervenida de manera progresiva y controlada, respetando los ciclos de cultivo. Con el avance de las excavaciones, el sitio empezó a revelar un conjunto mucho más amplio y complejo de piezas metálicas.

Los expertos consideran que el tesoro pudo haber sido enterrado de forma deliberada, ya sea como resguardo de riqueza o como parte de rituales asociados a creencias antiguas. Durante los trabajos también se hallaron restos óseos de animales y herramientas de metal, elementos que refuerzan la hipótesis de un espacio con función ceremonial o de intercambio.

Monedas, lingotes y piezas únicas de oro encontradas en Pilsen

Desde el Museo y Galería del Norte de Pilsen explicaron que el yacimiento concentra una cantidad excepcional de objetos pequeños, pero de gran valor histórico. Entre ellos predominan monedas de oro y plata, aunque también aparecieron lingotes, fragmentos de pulseras, pendientes y escamas de oro en bruto.

El director de la institución, Pavel Kodera, señaló que muchas de las piezas presentan un nivel de conservación notable, lo que permitirá realizar estudios detallados sobre su origen y uso. Los diseños incluyen símbolos animales y motivos solares, rasgos característicos de la cultura celta que habitó Europa Central.

Las claves del asombroso hallazgo:

Más de 500 monedas de oro y plata, varias con iconografía celta.

Lingotes y fragmentos de oro en bruto , junto a pequeños adornos personales.

Representaciones de caballos, jabalíes, soles y divinidades , grabadas con gran detalle.

Influencias helenísticas visibles, con retratos y motivos de origen griego.

Qué revelan los estudios científicos sobre el origen del oro

Especialistas del Instituto Arqueológico de la Academia Checa de Ciencias indicaron que las próximas etapas de análisis se centrarán en pruebas isotópicas avanzadas. Estos estudios permitirán establecer si el oro proviene de yacimientos locales o si llegó a la región a través de antiguas rutas comerciales de larga distancia.

Determinar el origen del metal ayudará a comprender mejor el grado de conexión de las comunidades celtas con otros pueblos de Europa. Según los investigadores, este hallazgo ofrece una oportunidad única para profundizar en las dinámicas económicas, culturales y rituales de una etapa clave de la historia continental.

El director del MGSP, Pavel Kodera, aseguró que el yacimiento “contiene una gran cantidad de objetos metálicos. (Fuente: archivo)

Las monedas miden entre 7 milímetros y 1,5 centímetros y presentan diseños únicos que reflejan la mitología y el pensamiento celta.

“Las imágenes son verdaderas obras de arte, que reflejan la mitología y la mentalidad del pueblo celta”, explicó Kodera.

Los investigadores concluyeron que este terreno pudo haber sido un punto de reunión estacional donde las comunidades locales realizaban rituales o transacciones comerciales, dejando como legado uno de los tesoros arqueológicos más valiosos de Europa Central.