El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) emitió una alerta en las últimas horas por el registro precipitaciones moderadas a fuertes en diferentes regiones del país. Algunas de estas lluvias están acompañadas de tormentas eléctricas. Las precipitaciones registradas durante las últimas horas en algunos sectores del país han generado alertas por posibles crecientes súbitas en ríos de Santander y Cauca. También hubo lluvias persistentes en sectores de la región Andina, incluida la ciudad de Bogotá. De acuerdo con el monitoreo satelital, las lluvias han sido más intensas en sectores de la región Andina y Pacífica, especialmente en departamentos: Ante estas condiciones, se mantiene una alerta roja en la subzona hidrográfica del río Sogamoso, debido a la probabilidad de crecientes súbitas en el río y sus afluentes tras las lluvias registradas en las últimas horas. Los municipios que deben mantener especial atención son Durante la noche del 10 de marzo y la madrugada del 11 de marzo se reportaron eventos de creciente súbita en varios ríos del departamento del Cauca, asociados a las intensas precipitaciones registradas en la zona. Entre los eventos reportados se encuentran: En la ciudad de Bogotá se registraron precipitaciones entre ligeras y moderadas durante la noche y madrugada, en diferentes sectores de la capital. Para las próximas horas, el se espera tener cielo mayormente nublado con probabilidad de lluvias ligeras y moderadas, particularmente en sectores del sur de la ciudad. Sobre la temperatura, se anticipa una máxima de 20 grados centígrados y una mínima de 10 grados centígrados. Las ráfagas de viento alcanzarán los 28 kilómetros por hora en el día y los 13 kilómetros por hora en la noche.