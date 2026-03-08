Una nueva fase de inestabilidad atmosférica podría provocar un aumento de las lluvias y tormentas en varias regiones de Colombia durante los próximos días. De acuerdo con el más reciente informe del IDEAM, se espera un incremento de la nubosidad acompañado por precipitaciones que en algunos casos podrían presentarse con ráfagas de viento, descargas eléctricas e incluso granizo. El reporte meteorológico señala que en las últimas horas ya se han observado lluvias en distintas zonas del país, especialmente en sectores de la Amazonia y la región Pacífica. Entre los departamentos donde se registraron precipitaciones más relevantes aparecen Guainía, Chocó, Amazonas, Putumayo y Vaupés, mientras que en otros lugares se reportaron lloviznas o lluvias ligeras. Estas condiciones podrían intensificarse en los próximos días debido a cambios en los sistemas atmosféricos que afectan al país, lo que genera preocupación por la posibilidad de tormentas localmente fuertes y acumulados significativos de lluvia. Según el informe meteorológico actualizado el 7 de marzo de 2026, durante la próxima jornada se prevé un aumento de la nubosidad y de las precipitaciones principalmente en las regiones Pacífica, norte y centro de la región Andina y en la Amazonia. En estas áreas, las lluvias podrían presentarse de forma intermitente pero con episodios de mayor intensidad, lo que podría derivar en tormentas eléctricas acompañadas de ráfagas de viento en algunos sectores. Entre los departamentos donde se esperan precipitaciones más fuertes aparecen: En contraste, el pronóstico indica que en las regiones Caribe y Orinoquía podrían presentarse condiciones más secas durante el mismo periodo. El informe también advierte que las precipitaciones registradas en los últimos días han dejado acumulados importantes de lluvia en distintos municipios del país. Entre los registros destacados aparecen Caucasia (Antioquia) con 64 mm, Magüí (Nariño) con 57 mm y Purificación (Tolima) con 56 mm, según estimaciones satelitales. Debido a estas condiciones, algunas cuencas hidrográficas presentan probabilidad de crecientes súbitas o niveles altos en ríos, especialmente en zonas asociadas a las cuencas de Atrato-Darién, Sinú, Medio Magdalena, Sogamoso, Cauca, Mira y Patía. Las autoridades también advirtieron que las lluvias persistentes pueden aumentar la probabilidad de deslizamientos de tierra en diferentes municipios de departamentos como Antioquia, Boyacá, Caldas, Cauca, Chocó, Cundinamarca, Nariño, Quindío, Risaralda, Santander y Tolima, debido a la saturación de humedad en los suelos.