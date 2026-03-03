Colombia enfrenta una semana marcada por condiciones meteorológicas inestables, con la llegada de una tormenta de alta intensidad que traerá lluvias fuertes, ráfagas de viento y posible caída de granizo en varias regiones del país. El comportamiento del clima responde a la interacción entre humedad elevada y nubosidad densa, especialmente en zonas del occidente y centro del territorio. Con el inicio de marzo, los reportes oficiales advierten que el patrón de lluvias se intensificará de forma gradual, alternando periodos de tiempo seco con tormentas concentradas en pocas horas. Este escenario eleva el riesgo de deslizamientos, inundaciones urbanas y afectaciones en la movilidad, sobre todo en áreas con alta pendiente o drenaje limitado. De acuerdo con el pronóstico nacional, la región Andina y la región Pacífica concentrarán los eventos más significativos durante los próximos días. En estos sectores se esperan precipitaciones de moderadas a fuertes, acompañadas de vientos intensos y actividad eléctrica. Antioquia, Santander, norte y occidente de Boyacá, Cundinamarca, Caldas y Risaralda figuran entre los departamentos con mayor probabilidad de lluvias persistentes, mientras que en Valle del Cauca, Cauca, Nariño y Chocó el cielo permanecerá mayormente cubierto, con tormentas localizadas. Las autoridades mantienen monitoreo permanente debido al riesgo de crecientes súbitas en ríos y quebradas. Mientras el centro y occidente del país enfrentan condiciones inestables, en la región Caribe predominará el tiempo seco y cielos despejados, con temperaturas elevadas durante el día. No obstante, se prevén lluvias ligeras y chubascos aislados en sectores del sur de Córdoba, Bolívar y áreas cercanas al golfo de Urabá. En el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, el pronóstico indica buen tiempo en zonas urbanas, con algunas lloviznas dispersas en el área marítima. En Bogotá, la jornada estará marcada por nubosidad variable, con predominio de tiempo seco en la mañana. Hacia la tarde y la noche podrían registrarse lluvias ligeras a moderadas en el occidente y norte de la ciudad, especialmente en localidades como Usaquén, Suba, Engativá y Fontibón. En otras capitales: Los organismos de gestión del riesgo informan que siguen activas múltiples alertas por incendios forestales, deslizamientos e inundaciones. Más de un centenar de municipios presentan algún nivel de advertencia, especialmente en zonas montañosas y cuencas hidrográficas sensibles. Ante este panorama, se recomienda evitar transitar por áreas inestables, mantenerse atentos a los comunicados oficiales y tomar precauciones frente a vientos fuertes, tormentas eléctricas y acumulación de agua en vías urbanas y rurales.