El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) informó este sábado 28 de febrero y domingo 1 de marzo que diversas regiones de Colombia enfrentarán condiciones meteorológicas adversas para este fin de semana. Se espera una jornada de precipitaciones y lluvias de intensidad moderada a fuerte en ciertas partes del país. Estas condiciones ponen en alerta a las autoridades y a la población, con el posible riesgo de desbordes, inundaciones y afectaciones a la movilidad. El Ideam advirtió que para este fin de semana se podrían esperar ciertas lluvias entre moderadas y fuertes en varios sectores del país, principalmente en regiones del centro, occidente y sur. En cuanto al granizo, podría ocurrir en ciertas zonas del país, aunque su probabilidad es nula. De acuerdo con el pronóstico oficial, las precipitaciones se concentrarán en: Además, la institución indicó que para el sábado y domingo se espera nubosidad variable y predominio de tiempo seco, especialmente en Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Pese a las condiciones húmedas previstas en más de una decena de regiones, la entidad meteorológica señaló que en gran parte del territorio nacional se espera un tiempo seco, con cielos entre despejados, parcialmente nublados, especialmente en la zona del Caribe y Orinoquía. El Ideam recomienda a alcaldías, gobernaciones, agricultores y población en general: