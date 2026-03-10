Un nuevo informe del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) alertó sobre lluvias intensas y riesgo de crecientes súbitas en varias regiones de Colombia. El reporte, actualizado el 9 de marzo de 2026, advierte que el aumento de precipitaciones puede provocar incrementos rápidos en los niveles de ríos y quebradas, lo que eleva la probabilidad de inundaciones en diferentes municipios del país. Durante las últimas jornadas se registró un aumento aproximado del 55,6% en los volúmenes de lluvia frente al día anterior. Estas precipitaciones se concentraron principalmente en zonas de Antioquia, Boyacá, Cauca, Cesar, Huila, Nariño y Santander, lo que mantiene en vigilancia a las autoridades de gestión del riesgo. El reporte hidrológico señala que varias cuencas del país presentan probabilidad de crecientes súbitas o niveles altos en ríos. Entre las zonas con mayor vigilancia se encuentra la cuenca del río Páez, donde se recomienda especial atención en los municipios de Belalcázar, Inzá, La Plata, Nátaga, Paicol y Tesalia, en el departamento del Huila. En la misma región también se monitorean posibles incrementos en el nivel del agua en la cuenca del río Juncal, con seguimiento en los municipios de Palermo y Neiva. Estas condiciones se relacionan con lluvias recientes que pueden generar aumentos rápidos en los caudales. En el departamento del Tolima también se mantiene la alerta por posibles crecientes en la cuenca del río Prado y sus afluentes, con especial atención en los municipios de Cunday, Villarrica y Prado. En la región Caribe, el IDEAM advierte sobre niveles altos del río Sinú y posibles crecientes súbitas en sus afluentes. Por esta razón, se recomienda especial precaución en los municipios de Cereté, Lorica, Montería, San Antero, San Bernardo del Viento y San Pelayo, en el departamento de Córdoba. En la región del Pacífico también se reporta riesgo de incrementos en ríos y quebradas. El informe señala vigilancia en los municipios de Almaguer, Sucre, Mercaderes, Bolívar, La Sierra, San Sebastián y La Vega, en el departamento del Cauca. El monitoreo satelital del IDEAM identificó varios municipios donde la lluvia acumulada superó los 50 milímetros en 24 horas, un nivel que puede generar crecientes rápidas en ríos de montaña. Las autoridades recomiendan a las comunidades cercanas a ríos y quebradas mantener vigilancia sobre el nivel del agua y seguir las indicaciones de los organismos de gestión del riesgo, especialmente en zonas donde las lluvias han sido intensas en las últimas horas.