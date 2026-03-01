El inicio de marzo en Colombia estará marcado por un escenario climático contrastante, en el que lluvias recientes de intensidad variable coincidirán con el retorno de temperaturas elevadas en varias regiones del país, de acuerdo con los reportes oficiales del IDEAM. Aunque el organismo técnico no utiliza la expresión “tormenta del siglo”, sí advierte sobre una combinación de fenómenos atmosféricos que puede generar condiciones de inestabilidad, con episodios de precipitación en algunas zonas y ambiente más caluroso en otras. Este comportamiento responde a cambios en la nubosidad, variaciones en la humedad y mayor radiación solar, factores que influyen tanto en la ocurrencia de lluvias localizadas como en el aumento de la sensación térmica, especialmente durante las horas de la tarde. De acuerdo con el más reciente monitoreo hidrometeorológico, los volúmenes de precipitación registraron un descenso cercano al 50% frente al día anterior, lo que indica una disminución general de las lluvias, aunque con focos aún activos en algunas regiones. Las precipitaciones más intensas se concentraron en municipios de los departamentos de Cundinamarca, Cauca, Valle del Cauca, Boyacá y Quindío, donde se reportaron aguaceros de corta duración pero con acumulados relevantes. El registro más alto de lluvia en un periodo de 24 horas se presentó en el municipio de Supatá, en Cundinamarca, donde se midieron 42 milímetros de precipitación, un volumen que puede generar afectaciones puntuales en zonas urbanas y rurales. En paralelo a este comportamiento de las lluvias, el IDEAM informó que finales de febrero e inicios de marzo estarán marcados por un aumento de las temperaturas en distintas regiones del país, asociado a una disminución de la nubosidad y mayor radiación solar. Las condiciones de tiempo más seco se observan principalmente en la Orinoquía, Amazonía, el centro y oriente de la región Caribe, así como en sectores del valle del Magdalena, lo que favorece temperaturas más altas, especialmente después del mediodía. En zonas de la Amazonía y el oriente y sur de la Orinoquía, la alta humedad ambiental puede intensificar la sensación térmica, generando una percepción de calor más elevada. Los modelos de pronóstico también indican que este patrón podría extenderse hacia sectores del centro y norte de la región Andina, por lo que se recomienda seguimiento permanente a los boletines oficiales y atención a las indicaciones de las autoridades locales. De esta forma, los dos fenómenos, las lluvias que, aún disminuidas, suelen estar presentes en distintas partes del país, y el incremento de calor, estuvieron presentes en cuestión de horas, según las informaciones brindadas.