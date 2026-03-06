El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) informó sobre los efectos de un frente húmedo que se posiciona sobre Colombia. Hacia el final de la semana, el pronóstico indica una concentración de las lluvias más fuertes en el sur del país. Para esta semana se prevé aumento de la nubosidad y lluvias en la mayor parte del país. Persistirán las lluvias de moderadas a fuertes, con una tendencia a desplazarse hacia el occidente y el sur del país. Se espera un aumento significativo en la velocidad de los vientos sobre las costas de la región Caribe y sectores del oriente, centro y suroccidente del mar caribe colombiano. A continuación, el pronóstico para este jueves 5 de marzo: En el norte y centro del territorio nacional se prevé la presencia de núcleos dispersos de lluvia, lo que se traducirá en periodos de tiempo seco alternados con chubascos fuertes, pero de corta duración. No obstante, el piedemonte llanero y sectores de la Orinoquía podrían experimentar un aumento en la actividad de lluvias, cerrando la semana con una distribución de humedad más generalizada en el país. Este jueves 5 de marzo habrá una temperatura máxima de 20° en Bogotá. Hay un 67% de probabilidades de lluvia y una nubosidad de 99%. Las ráfagas de viento podrán alcanzar los 20 kilómetros por hora y los rayos UV llegarán a un nivel de hasta 6. En la noche, la temperatura será de 10° y las precipitaciones tienen un 25% de probabilidad. El Ideam explica que el sistema océano-atmósfera ha mostrado características consistentes con La Niña, con temperaturas superficiales del mar por debajo de lo normal en el Pacífico ecuatorial central y oriental. No obstante, los modelos internacionales, incluidos los del Centro de Predicción Climática de la NOAA, apuntan a una transición hacia condiciones neutrales en los próximos meses. Ese periodo de cambio suele generar alta variabilidad atmosférica, favoreciendo episodios de lluvias intensas en Colombia. Además, inciden factores como la oscilación Madden-Julian, ondas ecuatoriales y el comportamiento típico de la primera temporada de lluvias del año en la región Andina. Aunque marzo será más lluvioso, el informe también proyecta anomalías positivas en la temperatura media del aire durante el semestre comprendido entre marzo y agosto. En marzo, los incrementos serían cercanos a 0,5 °C en gran parte del país. Hacia julio y agosto, las anomalías podrían alcanzar hasta 2 °C, especialmente en el Caribe y sectores del interior. Es decir, el país podría enfrentar un escenario mixto: más lluvias en el corto plazo y picos de calor hacia mitad de año.