El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) informó este lunes 9 de marzo que diversas regiones de Colombia enfrentarán condiciones meteorológicas adversas para esta semana. Se espera una jornada de precipitaciones y lluvias de intensidad moderada a fuerte en ciertas partes del país. Estas condiciones ponen en alerta a las autoridades y a la población, con el posible riesgo de desbordes, inundaciones y afectaciones a la movilidad. El Ideam advirtió que para este lunes se podrían esperar ciertas lluvias entre moderadas y fuertes en varios sectores del país, principalmente en regiones del centro, occidente y sur. En cuanto al granizo, podría ocurrir en ciertas zonas del país, aunque su probabilidad es nula. Cabe destacar que el lunes pasado el pronóstico oficial anunció que las precipitaciones se concentraron en: Además, la institución indicó que para esta jornada podría esperar nubosidad y lluvias intermitentes, especialmente en Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Pese a las condiciones húmedas previstas en más de una decena de regiones, gran parte del territorio nacional se espera un tiempo seco, con cielos entre despejados, parcialmente nublados, con algunas lluvias. El Ideam recomienda a alcaldías, gobernaciones, agricultores y población en general: