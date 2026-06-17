Se viene la tormenta del mes y preocupa a todos: lluvias, vientos y alertas rojas se harán presentes en estas zonas

La jornada del miércoles 17 de junio estará marcada por un nuevo episodio de fuertes precipitaciones en diferentes regiones de Colombia. Aunque el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) prevé una disminución general de las lluvias frente a los eventos registrados en días anteriores, varios departamentos permanecerán bajo vigilancia por la presencia de nubosidad densa, tormentas eléctricas y acumulados importantes de agua.

Las condiciones meteorológicas previstas han llevado a las autoridades a mantener el monitoreo sobre más de una decena de municipios distribuidos entre la región Caribe, Pacífica y sectores de la Orinoquía. En algunas zonas, la combinación de nubes cargadas de humedad y descargas eléctricas podría generar episodios de alta intensidad durante la tarde y la noche.

El panorama se presenta en medio de un contexto climático especial para Colombia, luego de que el Ideam confirmara oficialmente la presencia de condiciones asociadas al fenómeno de El Niño, que continuará fortaleciéndose durante los próximos meses.

¿Qué municipios y departamentos tendrán las lluvias más fuertes este miércoles 17 de junio?

De acuerdo con el pronóstico oficial, las precipitaciones más relevantes se concentrarán en sectores específicos del territorio nacional.

Las lluvias previstas para este miércoles podrían afectar principalmente:

Sur de La Guajira.

Oriente del Magdalena.

Cesar.

Suroccidente de Córdoba.

Urabá antioqueño.

Sur de Santander.

Occidente de Arauca.

Nororiente de Vichada.

Llega una “lluvia negra” que mantendrá en alerta a más de 10 municipios: se esperan nubes densas y descargas eléctricas. ChatGPT + Canva

A esta lista se suman áreas del Pacífico colombiano donde continuarán las precipitaciones, especialmente en:

Sur del Chocó.

Occidente del Valle del Cauca.

Occidente del Cauca.

Occidente de Nariño.

En estos territorios se esperan cielos cubiertos, formación de nubes de gran desarrollo vertical y posibilidad de tormentas con actividad eléctrica, especialmente durante las horas de la tarde.

¿Por qué se habla de una “lluvia negra” en Colombia?

El término “lluvia negra” suele utilizarse de manera popular para describir eventos meteorológicos caracterizados por una cobertura nubosa extremadamente densa que oscurece el cielo durante varias horas, generando condiciones similares a las de un anochecer prematuro.

Aunque no se trata de una categoría oficial utilizada por el Ideam, la expresión ha ganado fuerza para referirse a jornadas en las que las tormentas están acompañadas por nubes muy compactas, lluvias intensas, fuertes ráfagas de viento y descargas eléctricas frecuentes.

Para este miércoles, las condiciones atmosféricas previstas en varias regiones del país favorecen precisamente la formación de este tipo de sistemas nubosos.

¿Cómo estará el tiempo en Bogotá durante el miércoles?

La capital también tendrá presencia de lluvias durante la semana.

Según las proyecciones meteorológicas, Bogotá registrará precipitaciones ligeras con mayor probabilidad durante la tarde y la noche. Los sectores del occidente y sur de la ciudad serían los más propensos a recibir lluvias intermitentes.

Aunque no se esperan eventos extremos para la capital, las autoridades recomiendan a los ciudadanos mantenerse atentos a los cambios repentinos del clima, especialmente durante los desplazamientos en horas pico.

¿Qué relación tienen estas lluvias con el fenómeno de El Niño?

La situación meteorológica actual ocurre mientras Colombia entra oficialmente en una fase de condiciones tipo El Niño.

El Ideam informó recientemente que tanto la atmósfera como el océano Pacífico ecuatorial ya presentan señales consolidadas del fenómeno, con una probabilidad superior al 95 % de fortalecimiento durante el segundo semestre de 2026.

Paradójicamente, durante las etapas iniciales de transición pueden registrarse episodios de lluvias intensas en algunas regiones, incluso cuando la tendencia de largo plazo apunta hacia una disminución progresiva de las precipitaciones y un aumento de las temperaturas.

Los expertos advierten que, conforme avance el año, podrían presentarse mayores riesgos asociados a sequías, reducción de caudales, incendios forestales y estrés hídrico en distintas zonas del país.