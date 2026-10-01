El termo ARO que vende Makro tiene capacidad para 2,5 litros y un cuerpo de acero inoxidable con doble pared.

Makro Colombia tiene entre sus productos para el hogar un termo de acero inoxidable de la marca ARO que se destaca por su capacidad de 2,5 litros y su sistema de doble pared, diseñado para ayudar a conservar la temperatura de las bebidas, tanto calientes como frías.

Makro vende el producto por $119.900 en su tienda online, identificado con el SKU 564278. Según la descripción del producto, está pensado para conservar bebidas y cuenta con una tapa y un botón elaborados en plástico, además del cuerpo fabricado en acero inoxidable.

Por su capacidad, puede resultar una alternativa para quienes necesitan transportar una cantidad considerable de bebida en un solo recipiente. El modelo tiene un largo informado de 58,5 centímetros y una capacidad total de 2,5 litros.

¿Cómo es el termo de 2,5 litros que vende Makro?

El termo ARO está fabricado con acero inoxidable moldeado y tiene un cuerpo de doble pared. De acuerdo con Makro, ambas paredes están selladas para generar aislamiento térmico y ayudar a conservar la temperatura del contenido.

La parte superior incorpora una tapa y un botón de plástico resistente ensamblados para proporcionar un cierre hermético y facilitar el vertido de la bebida fría o caliente.

El producto figura actualmente disponible en la tienda online de Makro, aunque el stock y las condiciones de venta pueden variar con el tiempo. Captura de pantalla del sitio oficial de Makro Colombia

¿Cuánto cuesta el termo de acero inoxidable?

El precio informado por Makro para este modelo es de $119.900 por unidad. La tienda online identifica el producto como una unidad y señala el mismo valor por pieza.

El termo pertenece a ARO, una de las marcas propias de Makro y cuenta con productos destinados tanto a clientes profesionales como a consumidores.

¿Qué recomendaciones hay que tener en cuenta antes de usarlo?

Makro indica que el termo debe lavarse antes del primer uso y establece varias restricciones para conservarlo en buenas condiciones como que no debe utilizarse en microondas ni colocarse en el lavavajillas y recomienda evitar golpes fuertes y no llenarlo en exceso.

Además, cuando el recipiente contenga líquidos calientes, debe mantenerse fuera del alcance de los niños. Estas indicaciones forman parte de las recomendaciones de uso informadas por el fabricante y la tienda para este modelo de 2,5 litros.