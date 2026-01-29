Llega un fuerte diluvio que pone a una gran parte del país en alerta: cuáles serán las más afectadas por la lluvia (Fuente: archivo).

El IDEAM advirtió que, este jueves, Colombia tendrá importantes lluvias y tormentas eléctricas en gran parte del país. Las autoridades llaman a los sistemas de gestión del riesgo y a la población a mantenerse informados y preparados.

El fenómeno afectará especialmente a zonas de la Amazonía, la región Andina y el Pacífico, con lluvias que podrían caer en cuestión de minutos.

Con este panorama, muchos ciudadanos quieren saber qué zonas podrían seguir bajo lluvia y tormentas en las próximas horas y dónde existe mayor riesgo de encharcamientos, crecientes súbitas o deslizamientos de tierra, escenarios que pueden venir acompañados localmente de tormentas eléctricas y episodios de granizo, sobre todo en áreas de cordillera.

¿Qué municipios serán los más afectados por las lluvias del 29 de enero?

Las precipitaciones más intensas del jueves se concentrarán en departamentos con alta actividad convectiva. De acuerdo con el análisis técnico, se esperan lluvias y actividad eléctrica dispersa en zonas de:

Putumayo

Caquetá

Guainía

Sur del Meta

Amazonas

Nariño

Cauca

Valle del Cauca

Chocó

Noroeste de Antioquia

Occidente de Cundinamarca

Norte de Boyacá

Nororiente de Santander

También se esperan lluvias entre ligeras y moderadas en el sur de Bolívar, Tolima, Huila, Antioquia, Caquetá y en amplias zonas marítimas del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.

Las tormentas afectarán a numerosas zonas de Colombia (Fuente: archivo).

Las condiciones de tiempo seco se concentrarán en zonas de Vichada, Casanare, Arauca, centro y norte de Cesar, Magdalena, Bolívar, La Guajira, norte de Córdoba y Sucre, con cielos entre despejados y por partes nublados.

¿Cómo será el clima en Bogotá este jueves 29 de enero?

Bogotá verá un día nublado, con algunas lluvias en la tarde. La temperatura mínima será de 11 grados y la máxima de 19

Qué recomiendan las autoridades ante las lluvias y posibles granizadas

Según las orientaciones del IDEAM y del Sistema Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, ante este escenario de lluvias intensas y tormentas es clave que comunidades y autoridades locales refuercen medidas básicas de prevención y autoprotección.

Revisar y asegurar techos, canales y desagües de viviendas y comercios para evitar filtraciones, acumulaciones de agua y desprendimientos durante episodios de lluvia fuerte o granizo.

No acercarse ni intentar cruzar ríos, quebradas o caños crecidos , ni a pie ni en vehículo, y respetar los cierres viales temporales en zonas de inundación o caída de material.

Identificar puntos críticos por deslizamientos en barrios de ladera y carreteras, reportar cualquier grieta, hundimiento o ruido inusual en el terreno a las autoridades locales de gestión del riesgo.

Mantenerse informado por canales oficiales del IDEAM y de los comités de gestión del riesgo, evitando difundir cadenas o rumores, y teniendo a mano un plan familiar de emergencia con linterna, radio y documentación básica.

En las próximas horas, los organismos de monitoreo continuarán actualizando las alertas hidrometeorológicas y los pronósticos de lluvia, por lo que se recomienda seguir de cerca los boletines oficiales y atender de inmediato cualquier instrucción de evacuación preventiva o restricción de acceso a zonas de riesgo.